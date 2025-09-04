Economía: creciente preocupación por la desorientación del gobierno ante la crisis cambiaria

Combustibles: otro aumento por suba de impuestos
Desde el 1° de septiembre se actualizarán los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que impactará en los precios de la nafta y el gasoil.
La fuga de capitales, la intervención del dólar y la falta de señales claras del Ejecutivo generan incertidumbre política y económica en Argentina, según el economista Eduardo Gonzales Olguín.Economía04 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La economía argentina atraviesa días de alta preocupación, marcada por la incertidumbre sobre la gestión del gobierno y la situación cambiaria, según señaló el economista Eduardo Gonzales Olguín.
En su columna en Siempre Radio, Olguín describió un Ejecutivo “desorientado”, con dificultades en prácticamente todos los frentes: económico, político y judicial. Señaló que la oposición comienza a mostrar diferencias claras, como se evidenció en la reunión de la UIC en Córdoba, donde el gobernador Llaryora expresó públicamente las divergencias con la gestión nacional.
En el plano económico, Olguín advirtió que la intervención del gobierno en el mercado cambiario se produjo luego de que las medidas anteriores no lograran controlar la suba del dólar, que había alcanzado los 1.400 pesos. Según explicó, el Ejecutivo vendió cerca de 354 millones de dólares para intentar frenar la escalada, pero la intervención fue insuficiente.
Además, la fuga de capitales ya supera los 14.000 millones de dólares en lo que va del año, mientras que la ayuda del Fondo Monetario —primero 12.000 millones y luego otros 2.000 millones— se habría agotado. La compra de dólares por parte de particulares alcanzó los 5.000 millones solo el mes pasado. Esto generó caídas en bonos y acciones argentinas, mientras que el riesgo país se aproxima peligrosamente a los 1.000 puntos, con impactos psicológicos en los mercados.
La confianza de los ahorristas también se ve afectada: los depósitos en dólares cayeron en agosto, y más de la mitad de los depósitos bancarios están inmovilizados como encaje en el Banco Central, lo que limita el crédito y la inversión. Para compensar esta inmovilización, el gobierno ofrece bonos con tasas de hasta 75% anual, mientras que los préstamos y descubiertos en cuentas corrientes superan el 100% anual, encareciendo la economía y planchando el consumo.
Olguín concluyó que la semana reciente ha mostrado un gobierno “altamente desorientado” y sin alternativas claras, lo que se suma a los malos resultados electorales en Corrientes y a la cercanía de los comicios en la provincia de Buenos Aires, generando un clima de creciente desconfianza y preocupación social.
