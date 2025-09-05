Ciudad de América: hospitalizaron a una motociclista luego de un fuerte impacto

(SN; Villa Ciudad de América) Pasado el mediodía de este viernes ocurrió un accidente en la localidad de Villa Ciudad de América, precisamente sobre el kilómetro 54 de ruta 5, donde se dio el choque entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Honda, conducido por una mujer de 42 años, y una moto Zanella en la que circulaba una mujer que sufrió diversas lesiones luego del impacto.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de la localidad, quien asistió a la motociclista y luego la trasladó al Hospital Regional para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.