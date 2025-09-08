Córdoba: sin reconocer a Kicillof, Llaryora y Schiaretti criticaron la gestión de Milei

(SN; Córdoba) El triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires tuvo diferentes repercusiones en todo el país, ya que los dirigentes y por sobre todo el presidente Javier Milei se encargaron de imponer los comicios en la agenda nacional. Entre las voces que se hicieron eco de los resultados está Juan Schiaretti y Martín Llaryora, referentes del espacio Provincias Unidas, quienes criticaron al Gobierno Nacional pero no felicitaron ni reconocieron a Axel Kicillof por la victoria.

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, expresó el Gobernador en su cuenta de X y agregó: “Queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

En respuesta a esa situación, Llaryora destacó el rol del espacio que integra junto a otros gobernadores del interior. "Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, dijo.

Por otra parte, el ex gobernador Schiaretti emitió un mensaje escueto pero con profundas críticas al modelo de ajuste de Milei. “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar", manifestó y cerró: "Hay un camino para no volver a frustrarnos”.