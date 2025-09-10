Córdoba: contuvieron incendios en ocho ciudades, incluido Alta Gracia y Despeñaderos

(SN; Córdoba) En el marco de un clima ventoso y de altas temperaturas, este miércoles el Gobierno provincial informó diferentes focos de incendio que fueron sofocados por el personal de Bomberos Voluntarios.

Algunos de los focos se desarrollaron en La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba y en inmediaciones a El Arañado y Deán Funes.

En el lugar permanecen trabajando bomberos voluntarios junto a personal de la Dirección de Manejo del Fuego (Ministerio de Seguridad), con el objetivo de controlar el perímetro y evitar reinicios, teniendo en cuenta que permanecerá el viento fuerte.

Cabe mencionar que tres aeronaves hidrantes fueron parte del operativo coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, las cuales intervinieron en los focos de Achiras, Alta Gracia y Despeñaderos.

Como medida preventiva, se dispuso que un avión hidrante permanece en Alta Gracia y otro en la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Gobierno, que cuenta con guardia activa durante las 24 horas para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

“Pedimos a la población que por favor recuerde que está prohibido encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba”, remarcó el vocero Roberto Schreiner.

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Riesgo extremo de incendios

Desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios. El período del año en donde el riesgo de fuego es mayor inicia con el fin del otoño y comienzo del invierno, después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.