Marcha Universitaria: docentes y universitarios se movilizan en Córdoba

Indignación: el repudiable posteo del “Gordo Dan” contra personas con discapacidad
El militante libertario Daniel Parisini publicó un mensaje ofensivo contra Luis Juez y su hija, generando condena generalizada en redes.
Universitarios y gremios se movilizarán mañana en Córdoba y otras ciudades del país para reclamar por salarios, presupuesto y becas, en rechazo a las políticas del gobierno nacional.Actualidad16 de septiembre de 2025 SN
(SN; Córdoba) La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará mañana en todo el país, incluida la ciudad de Córdoba, en rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y al veto parcial al financiamiento de las universidades públicas.
En Córdoba, la concentración comenzará a la 13:00 en la salida universitaria, frente al Monumento a la Reforma, y se marchará hasta el Arzobispado. La convocatoria incluye a estudiantes, gremios de salud y de educación media, y se espera la participación de diversos sectores afectados por ajustes y recortes, como hospitales y programas de discapacidad.
Pablo González, secretario gremial de ADIUC, destacó la magnitud del impacto en las universidades: “Venimos desde hace 19 meses peleando por salarios y presupuesto. Los docentes universitarios han perdido un 41% de poder adquisitivo a noviembre de 2023. Hemos perdido un 10% de la docencia a nivel nacional, alrededor de 10.000 profesores que se fueron a otros trabajos”.
Según González, la marcha busca visibilizar también los efectos sobre la investigación científica, con recortes en el CONICET y en institutos como el INTA y el INTI. “Es un momento para salir a la calle y que el reclamo universitario pueda abarcar a muchos sectores”, expresó.
El dirigente señaló además que el gremio no respalda a candidatos que voten en contra de la educación pública, e instó a la sociedad a tener en cuenta los compromisos de los postulantes con la universidad pública al momento de votar.
La movilización se organiza en medio de la discusión sobre el presupuesto universitario: mientras el gobierno propone un monto de 4 billones, los rectores aseguran que las universidades requieren 7 billones para funcionar correctamente.
El militante libertario Daniel Parisini publicó un mensaje ofensivo contra Luis Juez y su hija, generando condena generalizada en redes.
Tras nuevas inundaciones y la falta de respuestas oficiales, familias retiran a sus hijos y docentes siguen garantizando la educación pese a la falta de condiciones seguras.
Federico Giuliani, dirigente de la CTA y ATE Córdoba, denunció maltratos físicos, hostigamiento y violencia institucional durante su detención de fin de semana.
Una delegación argentina quedó varada en Miami tras la cancelación de último momento del acuerdo de exención de visas, motivada por los escándalos de corrupción.
La ministra de Seguridad rechazó en televisión haber solicitado medidas contra Jorge Rial y Mauro Federico, pero un documento de su propio ministerio leído al aire expuso lo contrario.
La nutricionista Susana Aranda sugiere consumir productos frescos de temporada como brócoli, coliflor, zapallitos y frutillas, resaltando sus beneficios para la salud y la prevención de enfermedades.
El siniestro ocurrió en la noche del domingo en la intersección de Illia y Mansilla. No hubo heridos, solo daños materiales.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
Para celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Municipalidad de organiza en el Cine Teatro Monumental Sierras un evento gratuito para todos los docentes de la ciudad.
Tras la derrota en las legislativas bonaerenses, el presidente busca recomponer vínculos con gobernadores con la restitución del Ministerio del Interior.
Los aportes económicos serán destinados para la ejecución de obras de infraestructura gasífera y para el fortalecimiento ambiental. “Hay que sacar la crueldad y poner el concepto humano en el centro para que el Estado pueda tener una macroeconomía ordenada. “Si el modelo macroeconómico es para dejar todos los días a alguien afuera del sistema, claramente hay que cambiarlo y hacerlo sustentable”, expresó el Gobernador.