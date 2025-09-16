Marcha Universitaria: docentes y universitarios se movilizan en Córdoba

(SN; Córdoba) La tercera Marcha Federal Universitaria se realizará mañana en todo el país, incluida la ciudad de Córdoba, en rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y al veto parcial al financiamiento de las universidades públicas.

En Córdoba, la concentración comenzará a la 13:00 en la salida universitaria, frente al Monumento a la Reforma, y se marchará hasta el Arzobispado. La convocatoria incluye a estudiantes, gremios de salud y de educación media, y se espera la participación de diversos sectores afectados por ajustes y recortes, como hospitales y programas de discapacidad.

Pablo González, secretario gremial de ADIUC, destacó la magnitud del impacto en las universidades: “Venimos desde hace 19 meses peleando por salarios y presupuesto. Los docentes universitarios han perdido un 41% de poder adquisitivo a noviembre de 2023. Hemos perdido un 10% de la docencia a nivel nacional, alrededor de 10.000 profesores que se fueron a otros trabajos”.

Según González, la marcha busca visibilizar también los efectos sobre la investigación científica, con recortes en el CONICET y en institutos como el INTA y el INTI. “Es un momento para salir a la calle y que el reclamo universitario pueda abarcar a muchos sectores”, expresó.

El dirigente señaló además que el gremio no respalda a candidatos que voten en contra de la educación pública, e instó a la sociedad a tener en cuenta los compromisos de los postulantes con la universidad pública al momento de votar.

La movilización se organiza en medio de la discusión sobre el presupuesto universitario: mientras el gobierno propone un monto de 4 billones, los rectores aseguran que las universidades requieren 7 billones para funcionar correctamente.