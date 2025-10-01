Discapacidad: el sector vuelve a las calles por la ley de emergencia

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 1 de octubre, las instituciones, personas con discapacidad, familias y prestadores del sector se manifestaron en todo el país para exigir la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, pero aún no implementada por el Gobierno nacional.

En Alta Gracia, las actividades se realizaron en Plaza Solares y en diferentes puntos de la ciudad, donde se repartió información a vecinos y se realizaron intervenciones en semáforos para visibilizar la situación. Se leyó el manifiesto del sector y se concentró la atención en la necesidad de aplicar la normativa vigente.

En diálogo con Siempre Radio, Gustavo Bustos, director del Centro de Día de la Fundación Espacios, señaló que “las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones siguen sin respuestas. Las pensiones permanecen suspendidas y la Agencia Nacional de Discapacidad no se hace cargo de la situación”.

Bustos agregó que las manifestaciones buscan recordar al Estado la urgencia de implementar la ley y visibilizar las dificultades que atraviesan los prestadores y las instituciones: “Es muy triste y angustiante; la ley pasó por todas las instancias y seguimos sin soluciones”.