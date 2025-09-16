Alta Gracia: todo listo para el festejo del Día del Jubilado

El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.

Municipales16 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local comunicó el festejo que se realizará en la ciudad con motivo del Día del Jubilado, una jornada especial y dedicada a vecinos jubilados.

El encuentro será el próximo viernes 19 de septiembre en el club Los Andes, desde las 11:30 a las 17:30.

Vale decir que la celebración de este día tiene que ver con la sanción de la primera ley de jubilación de Argentina en 1904.

Durante este festejo habrá diversas actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas.

El evento es exclusivo para jubilados, quienes podrán retirar su entrada gratuita en la Secretaría de Gobierno de la municipalidad, ubicada en Belgrano 15, de lunes a viernes de 7 a 14, presentando el carnet correspondiente.

