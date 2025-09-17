Tiempo en Alta Gracia: día gris y templado a cuatro días de la primavera

(Alta Gracia. Valle de Paravachasca; SN) - El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones variables para este miércoles 17 de septiembre en Alta Gracia y el Valle de Paravachasca.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima será de 13 grados. Los vientos soplarán del noreste con intensidades de 13 a 22 kilómetros por hora.

En horas de la tarde se esperan chaparrones con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura alcanzará los 23 grados. El viento rotará al norte con velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche continuarán los chaparrones con probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá a 20 grados. Los vientos volverán a soplar del noreste, con intensidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.