Tiempo en Alta Gracia: día gris y templado a cuatro días de la primavera

Tiempo en Alta Gracia: lunes parcialmente nublado, calorcito y noches más frescas
El día comienza con intervalos nubosos, la máxima ronda los 25 °C, y se prevé una semana con variaciones térmicas y algunos episodios inestables.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.Sociedad17 de septiembre de 2025 SN
(Alta Gracia. Valle de Paravachasca; SN) - El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones variables para este miércoles 17 de septiembre en Alta Gracia y el Valle de Paravachasca.
Durante la mañana se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima será de 13 grados. Los vientos soplarán del noreste con intensidades de 13 a 22 kilómetros por hora.
En horas de la tarde se esperan chaparrones con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura alcanzará los 23 grados. El viento rotará al norte con velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche continuarán los chaparrones con probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá a 20 grados. Los vientos volverán a soplar del noreste, con intensidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada templada y con cielo cubierto.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un sábado agradable y caluroso, aunque con fuertes ráfagas
El viernes llega con sol y temperaturas agradables en Alta Gracia, anticipo de la primavera que ya asoma en el calendario.
El día se presenta con cielo despejado, máximas cercanas a los 24 grados y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Por la noche descenderá la temperatura.
Ocurrió en un establecimiento del departamento de La Paz, a 145 kilómetros de la capital provincial. El arma que usó la menor sería de su padre, quien sería efectivo policial de la provincia de San Luis. Después de horas encerrada en una de las aulas entregó el revólver.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
Con apoyo del Gobierno provincial, la Cooperativa de Anisacate recibió tres reconectadores eléctricos que marcarán un avance tecnológico único en el país y beneficiarán a las familias de la comuna.
Universitarios y gremios se movilizarán mañana en Córdoba y otras ciudades del país para reclamar por salarios, presupuesto y becas, en rechazo a las políticas del gobierno nacional.
Las importaciones récord por courier golpean a las fábricas locales y desplazan progresivamente al comercio tradicional argentino.
El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.