Anisacate: un despiste terminó con un auto en la cuneta, boca arriba

(SN; Anisacate) Personal policial intervino en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un Chevrolet Onix conducido por una mujer de 26 años.

La conductora manifestó que, por causas a establecer, perdió el control del vehículo y despistó hacia la banquina.

En el lugar trabajó un móvil de Paravachasca, que realizó las primeras intervenciones. No fue necesario el traslado de la joven al hospital.