Marcha Federal: movilizaciones en todo el país contra los vetos de Milei

Tiempo en Alta Gracia: día gris y templado a cuatro días de la primavera
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Universidades, gremios, sindicatos y jubilados se movilizan este miércoles en todo el país para rechazar los vetos presidenciales a leyes clave de financiamiento y salud.Sociedad17 de septiembre de 2025 SN
(SN; Córdoba) Este miércoles se realiza en todo el país la Marcha Federal en rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. La movilización reúne a universidades, sindicatos, personal de la salud, jubilados y otros sectores afectados por el ajuste del Gobierno Nacional.
En Córdoba, la convocatoria fue acordada por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los gremios docentes y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). La concentración se inicia a las 14 en el Monumento a la Reforma y se dirigirá por avenida Hipólito Yrigoyen hasta Duarte Quirós, donde se realizará un acto central.
En simultáneo, la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar desde las 13 para tratar los vetos impuestos por Javier Milei. Se espera que la oposición logre su rechazo, lo que habilitaría el pase de las leyes al Senado.
En Buenos Aires, la concentración es frente al Congreso de la Nación, donde partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizan desde el mediodía para respaldar el reclamo.
Si las normas superan la instancia parlamentaria, las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica quedarían en condiciones de convertirse en ley, pese a la objeción del Poder Ejecutivo.
El día comienza con intervalos nubosos, la máxima ronda los 25 °C, y se prevé una semana con variaciones térmicas y algunos episodios inestables.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada templada y con cielo cubierto.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un sábado agradable y caluroso, aunque con fuertes ráfagas
El viernes llega con sol y temperaturas agradables en Alta Gracia, anticipo de la primavera que ya asoma en el calendario.
El día se presenta con cielo despejado, máximas cercanas a los 24 grados y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Por la noche descenderá la temperatura.
Una joven de 17 años y un hombre de 20 fueron aprehendidos tras sustraer mercadería en un bazar de avenida Belgrano.
Universitarios y gremios se movilizarán mañana en Córdoba y otras ciudades del país para reclamar por salarios, presupuesto y becas, en rechazo a las políticas del gobierno nacional.
Los sectores que tuvieron mayor retracción fueron elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz.
El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.
Guillermina González Rivero en la categoría menores y Tiziana Sica Camino en la división cadetes representarán al país en los torneos Sur-Centro, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay.