Marcha Federal: movilizaciones en todo el país contra los vetos de Milei

(SN; Córdoba) Este miércoles se realiza en todo el país la Marcha Federal en rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. La movilización reúne a universidades, sindicatos, personal de la salud, jubilados y otros sectores afectados por el ajuste del Gobierno Nacional.

En Córdoba, la convocatoria fue acordada por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los gremios docentes y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). La concentración se inicia a las 14 en el Monumento a la Reforma y se dirigirá por avenida Hipólito Yrigoyen hasta Duarte Quirós, donde se realizará un acto central.

En simultáneo, la Cámara de Diputados tiene previsto sesionar desde las 13 para tratar los vetos impuestos por Javier Milei. Se espera que la oposición logre su rechazo, lo que habilitaría el pase de las leyes al Senado.

En Buenos Aires, la concentración es frente al Congreso de la Nación, donde partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizan desde el mediodía para respaldar el reclamo.

Si las normas superan la instancia parlamentaria, las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica quedarían en condiciones de convertirse en ley, pese a la objeción del Poder Ejecutivo.