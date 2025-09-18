Tiempo en Alta Gracia: jornada gris con máxima de 24 grados

El cielo se mantiene gris durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre los 18 y 24 grados. La máxima se espera por la tarde.

Sociedad18 de septiembre de 2025 SN
Clima 2025 nublado (5)

(SN; Alta Gracia) La ciudad amaneció con un cielo cubierto y así seguirá a lo largo del día. La temperatura actual ronda los 18 grados y, aunque las nubes no darán tregua, el termómetro irá en ascenso.

Para el mediodía se prevén marcas de entre 22 y 23 grados, mientras que la máxima de 24 grados se alcanzaría en horas de la tarde. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá húmedo y nublado, con valores que descenderán a 19 o 20 grados.

El panorama no anticipa lluvias para este jueves, pero sí un clima opaco y fresco, ideal para quienes disfrutan de las jornadas templadas bajo techo.

