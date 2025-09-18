Tiempo en Alta Gracia: jornada gris con máxima de 24 grados

(SN; Alta Gracia) La ciudad amaneció con un cielo cubierto y así seguirá a lo largo del día. La temperatura actual ronda los 18 grados y, aunque las nubes no darán tregua, el termómetro irá en ascenso.

Para el mediodía se prevén marcas de entre 22 y 23 grados, mientras que la máxima de 24 grados se alcanzaría en horas de la tarde. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá húmedo y nublado, con valores que descenderán a 19 o 20 grados.

El panorama no anticipa lluvias para este jueves, pero sí un clima opaco y fresco, ideal para quienes disfrutan de las jornadas templadas bajo techo.