Tiempo en Alta Gracia: día nublado con leve ascenso de temperatura

La jornada se presenta mayormente cubierta, con algunas horas de sol al mediodía y una máxima que rondará los 26 grados.

(SN; Alta Gracia) El lunes amaneció fresco en la ciudad, con temperaturas en torno a los 14 grados y un cielo mayormente soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un incremento de la nubosidad.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el clima tendrá intervalos de sol y nubes, para luego dar paso a un cielo mayormente nublado. La temperatura irá en ascenso y alcanzará una máxima de 26 grados en horas de la tarde.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto y los registros descenderán hasta los 16 grados, sin pronóstico de lluvias.

