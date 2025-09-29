Tiempo en Alta Gracia: día nublado con leve ascenso de temperatura

Tiempo en Alta Gracia: domingazo soleado y sin fuertes vientos
Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas por encima de los 20 grados y un cielo totalmente despejado.
La jornada se presenta mayormente cubierta, con algunas horas de sol al mediodía y una máxima que rondará los 26 grados.
(SN; Alta Gracia) El lunes amaneció fresco en la ciudad, con temperaturas en torno a los 14 grados y un cielo mayormente soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé un incremento de la nubosidad.
Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el clima tendrá intervalos de sol y nubes, para luego dar paso a un cielo mayormente nublado. La temperatura irá en ascenso y alcanzará una máxima de 26 grados en horas de la tarde.
Por la noche, el cielo permanecerá cubierto y los registros descenderán hasta los 16 grados, sin pronóstico de lluvias.
En los próximos días habrá una prueba de jugadores y podrán participar niños de la categoría 2012, 2013, 2014 y 2015. Una vez conformado el equipo disputará el torneo nacional en Colonia Caroya.
El fuerte temporal registró ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, lo que dejó decenas de árboles caídos en diferentes espacios públicos de la localidad y en este caso el techo de la pileta de este espacio único para Despeñaderos.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.
La ciudad arranca con viento fuerte y tormentas en puerta. El sábado y domingo prometen sol pleno y temperaturas agradables.
Jornada soleada y sin lluvias en Alta Gracia, con máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. El viento será leve y el clima invitará a disfrutar al aire libre.
En medio de la creciente presión internacional por los ataques a la población gazatí, ambas entidades podrían sancionar a la selección israelí tal como lo hicieron con Rusia.
El conductor de 38 años perdió el control por causas que se investigan y luego fue trasladado al Sanatorio.
El pasado viernes se realizó la limpieza de la Reserva El Amanece, en un trabajo colaborativo entre municipio y diversas instituciones y, próximamente, se llevará adelante la entrega de semillas para huertas.
Un joven de 19 años y una pareja mayor resultaron con lesiones leves tras un accidente entre dos motocicletas.
Germán Martínez (UxP) reclamó la remoción inmediata del economista de la presidencia de la Comisión de Presupuesto tras la difusión de pruebas que lo vinculan con el narco detenido.