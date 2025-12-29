Tiempo en Alta Gracia: calor, tormentas y humedad

(Alta Gracia; SN) Este lunes se presenta con condiciones típicas de pleno verano en Paravachasca. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 16, en una jornada marcada por el calor y la humedad.

Durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40 por ciento.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas. Para el cierre del día, se espera un descenso moderado de la temperatura, aunque el ambiente seguirá pesado.

El pronóstico forma parte del informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.