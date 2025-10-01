Tiempo en Alta Gracia: de la lluvia pasajera al calor sofocante

El clima en Paravachasca arranca nublado y con chaparrones este miércoles. Se viene un ascenso marcado: calor extremo el sábado y un domingo fresco y ventoso.

Sociedad01 de octubre de 2025 SN
Clima 2025 Otoño Nublado (1)

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 1 de octubre la ciudad amanece con cielo nublado y la posibilidad de algunos chaparrones aislados. La temperatura se moverá entre los 11 °C y los 23 °C.

Para mañana jueves se espera sol pleno y un leve ascenso, con máxima de 27 °C. El viernes, el termómetro seguirá en alza y alcanzará los 31 °C con un cielo totalmente despejado.

El sábado será el punto más caliente de la semana: 36 °C y calor sofocante durante la tarde. Pero el domingo llegará un alivio, aunque ventoso, con máxima de 21 °C y mínima de 6 °C.

Así, la semana combinará nubes, sol y calor extremo, antes de cerrar con un domingo fresco y ventoso.

