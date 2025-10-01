Tiempo en Alta Gracia: de la lluvia pasajera al calor sofocante

Tiempo en Alta Gracia: el martes llega con nubes y temperaturas moderadas
La jornada estará marcada por cielo con nubes y claros, con máximas que no superarán los 23 °C y mínimas frescas hacia la mañana.
El clima en Paravachasca arranca nublado y con chaparrones este miércoles. Se viene un ascenso marcado: calor extremo el sábado y un domingo fresco y ventoso.Sociedad01 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este miércoles 1 de octubre la ciudad amanece con cielo nublado y la posibilidad de algunos chaparrones aislados. La temperatura se moverá entre los 11 °C y los 23 °C.
Para mañana jueves se espera sol pleno y un leve ascenso, con máxima de 27 °C. El viernes, el termómetro seguirá en alza y alcanzará los 31 °C con un cielo totalmente despejado.
El sábado será el punto más caliente de la semana: 36 °C y calor sofocante durante la tarde. Pero el domingo llegará un alivio, aunque ventoso, con máxima de 21 °C y mínima de 6 °C.
Así, la semana combinará nubes, sol y calor extremo, antes de cerrar con un domingo fresco y ventoso.
El Gobernador inauguró el Parque Industrial junto al Centro Verde y Punto Bio y respaldó a Carolina Basualdo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Además anunció la entrega de fondos a instituciones locales, la construcción de una nueva escuela primaria y de un playón deportivo.
La jornada se presenta mayormente cubierta, con algunas horas de sol al mediodía y una máxima que rondará los 26 grados.
Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas por encima de los 20 grados y un cielo totalmente despejado.
En los próximos días habrá una prueba de jugadores y podrán participar niños de la categoría 2012, 2013, 2014 y 2015. Una vez conformado el equipo disputará el torneo nacional en Colonia Caroya.
El fuerte temporal registró ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, lo que dejó decenas de árboles caídos en diferentes espacios públicos de la localidad y en este caso el techo de la pileta de este espacio único para Despeñaderos.
A un mes de las elecciones, el Gobierno presentó un programa de beneficios para más de siete millones de jubilados y pensionados tras el veto a la ley de aumentos.
En total fueron 291 créditos entregados entre las localidades de Villa Parque Santa Ana, Anisacate y Villa del Prado.
Aunque la oposición logró dictamen para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el camino hacia su aprobación definitiva sigue siendo incierto y dependerá de cómo se alineen los bloques en el recinto. La norma está lista para ser tratada.
El Gobernador participó del encuentro del espacio Provincias Unidas que se realizó en Chubut. Allí, los mandatarios de los diferentes distritos lanzaron la alternativa de su bloque con duras críticas al Gobierno de Javier Milei.
Mas de 40 embarcaciones de diversos países continúan atravesando el mar Mediterráneo y se aproximan a sectores controlados por Israel, que intenta impedir la llegada de ayuda humanitaria a Franja de Gaza.