Alta Gracia: la nueva app municipal para simplificar trámites

Alta Gracia lanzó la app “Mi Muni, Mi cuenta”, que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.

Municipales01 de octubre de 2025 SN
App Municipalidad de Alta Gracia

(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia presentó la aplicación móvil “Mi Muni, Mi cuenta”, una herramienta que permitirá a los vecinos gestionar trámites y servicios municipales desde el celular, de manera rápida y segura.

La app ofrece la posibilidad de autogenerar la Clave Fiscal Municipal (CFM) con validación biométrica, consultar y pagar cuentas tributarias, acceder a notificaciones, planes de pago, vencimientos y comprobantes. Además, habilita la realización de trámites, el seguimiento de solicitudes y la recepción de alertas en tiempo real.

Otra de sus funciones es la delegación de gestiones a representantes, garantizando seguridad y trazabilidad. El acceso se realiza a través de Ciudadano Digital (CiDi).

La aplicación está disponible para teléfonos iOS y Android, y, según el municipio, busca poner al vecino en el centro de la gestión con una experiencia ágil, transparente y 100 % digital

