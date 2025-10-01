Alta Gracia: la nueva app municipal para simplificar trámites

Alta Gracia: la ciudad tendrá un nuevo Centro de Desarrollo Infantil
Este lunes se realizó el acto de firma de convenio entre el municipio y la provincia, el cual contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero.
Alta Gracia lanzó la app "Mi Muni, Mi cuenta", que permite a los vecinos hacer trámites, pagos y gestiones municipales desde el celular, de forma simple y segura.
(SN; Alta Gracia) El Gobierno de Alta Gracia presentó la aplicación móvil “Mi Muni, Mi cuenta”, una herramienta que permitirá a los vecinos gestionar trámites y servicios municipales desde el celular, de manera rápida y segura.
La app ofrece la posibilidad de autogenerar la Clave Fiscal Municipal (CFM) con validación biométrica, consultar y pagar cuentas tributarias, acceder a notificaciones, planes de pago, vencimientos y comprobantes. Además, habilita la realización de trámites, el seguimiento de solicitudes y la recepción de alertas en tiempo real.
Otra de sus funciones es la delegación de gestiones a representantes, garantizando seguridad y trazabilidad. El acceso se realiza a través de Ciudadano Digital (CiDi).
La aplicación está disponible para teléfonos iOS y Android, y, según el municipio, busca poner al vecino en el centro de la gestión con una experiencia ágil, transparente y 100 % digital
El pasado viernes se realizó la limpieza de la Reserva El Amanece, en un trabajo colaborativo entre municipio y diversas instituciones y, próximamente, se llevará adelante la entrega de semillas para huertas.
La jornada tuvo lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras, donde participaron decenas de vecinas y madres, quienes recibieron ajuares completos.
El Gobierno local recibió fondos correspondientes al programa “Habitar la escuela” del Ministerio de Educación de la provincia. Las obras contemplan además la construcción de una sala de vinculación.
Se trata de una iniciativa del Gobierno provincial con el objetivo de generar oportunidades laborales, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico. En esta ocasión se impulsan más de 10.000 puestos de trabajo.
El intendente Torres Lima y autoridades de Santa Fe acordaron obras y administración conjunta de la colonia, con miras a fomentar el turismo social y revitalizar espacios públicos.
A un mes de las elecciones, el Gobierno presentó un programa de beneficios para más de siete millones de jubilados y pensionados tras el veto a la ley de aumentos.
En total fueron 291 créditos entregados entre las localidades de Villa Parque Santa Ana, Anisacate y Villa del Prado.
Aunque la oposición logró dictamen para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el camino hacia su aprobación definitiva sigue siendo incierto y dependerá de cómo se alineen los bloques en el recinto. La norma está lista para ser tratada.
El Gobernador participó del encuentro del espacio Provincias Unidas que se realizó en Chubut. Allí, los mandatarios de los diferentes distritos lanzaron la alternativa de su bloque con duras críticas al Gobierno de Javier Milei.
Mas de 40 embarcaciones de diversos países continúan atravesando el mar Mediterráneo y se aproximan a sectores controlados por Israel, que intenta impedir la llegada de ayuda humanitaria a Franja de Gaza.