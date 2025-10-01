Por decreto: Milei autorizó el ingreso de tropas de EE.UU. al país

(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei autorizó, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, el ingreso de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en ejercicios militares internacionales. La decisión reabre el debate, ya que la Constitución establece que la entrada y salida de tropas debe contar con aprobación del Congreso.

El Gobierno argumentó que la medida responde a una “urgencia”, dado que los ejercicios ya tienen fechas definidas. Según se informó, las actividades forman parte del Plan Anual de Ejercicios Combinados y buscan fortalecer la cooperación regional y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

El primero de los operativos, denominado “Solidaridad”, se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, con eje en la cooperación ante catástrofes naturales. El DNU habilita el traslado de personal y medios argentinos al país vecino entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo ejercicio, llamado “Tridente”, se llevará a cabo en Argentina entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. En este caso participarán tropas estadounidenses, con prácticas centradas en operaciones de defensa y asistencia humanitaria.

La Casa Rosada defendió la decisión al señalar que la no participación “afectaría significativamente el adiestramiento de las Fuerzas Armadas” y debilitaría la cooperación internacional. El texto oficial también destaca que los ejercicios buscan consolidar vínculos políticos y estratégicos en la región.

El anuncio se da en un contexto en que el Gobierno argentino avanza con un acuerdo de apoyo financiero con Estados Unidos, lo que genera interrogantes sobre las contraprestaciones que ese vínculo podría implicar.