Por decreto: Milei autorizó el ingreso de tropas de EE.UU. al país

Por decreto, Javier Milei autorizó el ingreso de tropas estadounidenses al país y el traslado de fuerzas argentinas a Chile para participar en ejercicios militares internacionales.

Nacionales01 de octubre de 2025 SN
Milai EEUU

(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei autorizó, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, el ingreso de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en ejercicios militares internacionales. La decisión reabre el debate, ya que la Constitución establece que la entrada y salida de tropas debe contar con aprobación del Congreso.

El Gobierno argumentó que la medida responde a una “urgencia”, dado que los ejercicios ya tienen fechas definidas. Según se informó, las actividades forman parte del Plan Anual de Ejercicios Combinados y buscan fortalecer la cooperación regional y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

El primero de los operativos, denominado “Solidaridad”, se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, con eje en la cooperación ante catástrofes naturales. El DNU habilita el traslado de personal y medios argentinos al país vecino entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo ejercicio, llamado “Tridente”, se llevará a cabo en Argentina entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. En este caso participarán tropas estadounidenses, con prácticas centradas en operaciones de defensa y asistencia humanitaria.

La Casa Rosada defendió la decisión al señalar que la no participación “afectaría significativamente el adiestramiento de las Fuerzas Armadas” y debilitaría la cooperación internacional. El texto oficial también destaca que los ejercicios buscan consolidar vínculos políticos y estratégicos en la región.

El anuncio se da en un contexto en que el Gobierno argentino avanza con un acuerdo de apoyo financiero con Estados Unidos, lo que genera interrogantes sobre las contraprestaciones que ese vínculo podría implicar.

Te puede interesar
Lo más visto
diputados

Diputados: dictaminaron limitaciones a los decretos presidenciales

Redacción SN
Política30 de septiembre de 2025

Aunque la oposición logró dictamen para modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el camino hacia su aprobación definitiva sigue siendo incierto y dependerá de cómo se alineen los bloques en el recinto. La norma está lista para ser tratada.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email