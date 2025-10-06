Alta Gracia: secuestraron 20 motocicletas en un nuevo operativo

(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 5 de octubre se realizó en la ciudad un nuevo operativo de tránsito, en el que el personal de seguridad secuestró unas 20 motocicletas.

Desde el Gobierno local informaron en este control vehicular trabajaron inspectores municipales de Tránsito y Seguridad Vial, quienes desempeñaron la tarea en la zona del Parque del Sierras Hotel.

Allí se labraron actas de infracción y se secuestraron 20 motos que no reunían las condiciones para circular.

Desde el municipio destacaron que los operativos continuarán de manera regular, como parte del plan de trabajo del área, por lo que recomiendan cumplir con las normas vigentes.