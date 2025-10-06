Alta Gracia: secuestraron 20 motocicletas en un nuevo operativo

Alta Gracia: Tiziana, Guillermina y Gallo fueron homenajeados en la Legislatura
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
Este control de tránsito vehicular se desarrolló en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde trabajaron inspectores municipales en el marco de los operativos viales programados.Locales06 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 5 de octubre se realizó en la ciudad un nuevo operativo de tránsito, en el que el personal de seguridad secuestró unas 20 motocicletas.
Desde el Gobierno local informaron en este control vehicular trabajaron inspectores municipales de Tránsito y Seguridad Vial, quienes desempeñaron la tarea en la zona del Parque del Sierras Hotel.
Allí se labraron actas de infracción y se secuestraron 20 motos que no reunían las condiciones para circular.
Desde el municipio destacaron que los operativos continuarán de manera regular, como parte del plan de trabajo del área, por lo que recomiendan cumplir con las normas vigentes.
Ambos representaron a la provincia y el país en diferentes competencias nacionales e internacionales. Belén Salvatierra es profesora y jugadora de pickleball y tenis, mientras que Alexis Gregorat Krebs es un destacado nadador altagraciense.
Se trata de un espacio de acompañamiento y apoyo perteneciente al centro barrial La otra orilla, de la iglesia católica. De la inauguración participará el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi.
La Cooperativa de Electricidad de Anisacate logró acuerdos de pago con varios municipios, mientras que las conversaciones con la Municipalidad de Anisacate no avanzaron en lo económico.
Ambas formaron parte del seleccionado nacional de Handball. Tiziana Sica logró el oro y Guillermina González Rivero la medalla de plata en el Torneo Sur-Centro que se disputó en Asunción, Paraguay.
El gobernador Martín Llaryora y la intendenta Carolina Basualdo encabezarán este lunes la inauguración del Parque Industrial y Tecnológico de Despeñaderos y del Centro Verde, con foco en empleo, industria y gestión ambiental sostenible.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
El hecho ocurrió en la noche del sábado, en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Santa María, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.