Alta Gracia: invitan a participar de una jornada de capacitación y entrega de semillas

Alta Gracia: la ciudad vibró con una nueva edición del “Paravachasca Race”
Mas de 450 deportistas se dieron cita en esta competencia que reunió ciclistas y maratonistas, quienes recorrieron los diferentes circuitos del Valle de Paravachasca.
Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, que brinda charlas sobre compostaje con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.Municipales06 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este lunes, desde el Gobierno local invitan a la ciudadanía a participar de una jornada de capacitación y entrega de semillas en el marco de las distintas actividades por el "Día Nacional de la Conciencia Ambiental".
Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, acto que tendrá lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras a las 19:30. El encuentro tiene el objetivo de brindar charlas sobre compostaje y huerta con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.
Vale decir que el programa es articulado entre la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia,
Además, se realizará un sorteo con premios especiales entre los participantes y se entregarán semillas bajo el programa “Tu semilla, tu huerta”.
“Este evento forma parte de una serie de acciones que promueven el cuidado del ambiente y construyen una ciudad más sustentable y comprometida con nuestro planeta”, reza el comunicado local.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
El hecho ocurrió en la noche del sábado, en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Santa María, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.
