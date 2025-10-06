Alta Gracia: invitan a participar de una jornada de capacitación y entrega de semillas

(SN; Alta Gracia) Este lunes, desde el Gobierno local invitan a la ciudadanía a participar de una jornada de capacitación y entrega de semillas en el marco de las distintas actividades por el "Día Nacional de la Conciencia Ambiental".

Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, acto que tendrá lugar en el Cine Teatro Monumental Sierras a las 19:30. El encuentro tiene el objetivo de brindar charlas sobre compostaje y huerta con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.

Vale decir que el programa es articulado entre la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia,

Además, se realizará un sorteo con premios especiales entre los participantes y se entregarán semillas bajo el programa “Tu semilla, tu huerta”.

“Este evento forma parte de una serie de acciones que promueven el cuidado del ambiente y construyen una ciudad más sustentable y comprometida con nuestro planeta”, reza el comunicado local.