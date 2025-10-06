Alta Gracia: la ciudad vibró con una nueva edición del “Paravachasca Race”

Alta Gracia: invitan a participar de una jornada de capacitación y entrega de semillas
Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, que brinda charlas sobre compostaje con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.
Mas de 450 deportistas se dieron cita en esta competencia que reunió ciclistas y maratonistas, quienes recorrieron los diferentes circuitos del Valle de Paravachasca.Municipales06 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado fin de semana, la ciudad vibró con una nueva edición de la maratón “Paravachasca race”, la cual reunió a mas de 450 deportistas en las disciplinas de Mountain Bike y pedestrismo.
El encuentro comenzó el sábado en el Parque García Lorca con ciclistas que demostraron su destreza dentro del predio. Luego se realizó la carrera nocturna para maratonistas con distancias de 6, 15 y 28 km. “Los corredores más experimentados y aventureros participaron de esta corrida tras el atardecer, atravesando arroyos y tramos de montaña en una experiencia única que combinó deporte, aventura y naturaleza”, expresaron desde el municipio.
El domingo fue el momento del Mountain Bike, en el que los ciclistas recorrieron el Valle Buena Esperanza y regresaron al Parque García Lorca, donde enfrentaron distintos niveles de exigencia según la cantidad de vueltas completadas.
Desde el gobierno de la ciudad remarcaron la importancia de este tipo de propuestas, que fomentan la vida saludable y el encuentro entre vecinos y turista, lo que “consolida a Alta Gracia como sede de competencias deportivas de alto nivel”.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
El hecho ocurrió en la noche del sábado, en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Santa María, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.
