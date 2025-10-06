Alta Gracia: la ciudad vibró con una nueva edición del “Paravachasca Race”

(SN; Alta Gracia) El pasado fin de semana, la ciudad vibró con una nueva edición de la maratón “Paravachasca race”, la cual reunió a mas de 450 deportistas en las disciplinas de Mountain Bike y pedestrismo.

El encuentro comenzó el sábado en el Parque García Lorca con ciclistas que demostraron su destreza dentro del predio. Luego se realizó la carrera nocturna para maratonistas con distancias de 6, 15 y 28 km. “Los corredores más experimentados y aventureros participaron de esta corrida tras el atardecer, atravesando arroyos y tramos de montaña en una experiencia única que combinó deporte, aventura y naturaleza”, expresaron desde el municipio.

El domingo fue el momento del Mountain Bike, en el que los ciclistas recorrieron el Valle Buena Esperanza y regresaron al Parque García Lorca, donde enfrentaron distintos niveles de exigencia según la cantidad de vueltas completadas.

Desde el gobierno de la ciudad remarcaron la importancia de este tipo de propuestas, que fomentan la vida saludable y el encuentro entre vecinos y turista, lo que “consolida a Alta Gracia como sede de competencias deportivas de alto nivel”.