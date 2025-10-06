"Alta coimera": Eduardo Kovalivker pagó el acto de Milei en el Movistar Arena

Vínculos narco: el Gobierno quiere reimprimir boletas sin el rostro de Espert
Desde la oposición rechazaron este pedido que Implicaría un gasto extra de US$ 10 millones para el Estado
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.Política06 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina involucrada en el escándalo de los audios de las coimas en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), financió el acto que el presidente Javier Milei realizará este lunes en el Movistar Arena, donde presentará su nuevo libro "La construcción del milagro", publicado por la editorial Hojas del Sur.
Vale decir que el alquiler del estadio supera los u$s100.000. El financiamiento de Kovalivker se acordó antes de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, que expusieron una trama de corrupción en la ANDIS, con menciones a la droguería Suizo Argentina, a Karina Milei y a la familia Menem. Además, el directivo Emmanuel Kovalivker fue interceptado con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, otro dato que desnuda la magnitud de las maniobras corruptas.
Entre otras de las acciones que se investigan, se contempla la firma de contratos de Suizo Argentina con Pami, los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, y hasta la obra social intervenida de Uatre (Osprera). Ademas, Jonathan Kovalivker, hijo de Eduardo y presidente de la firma, fue recaudador de fondos para la campaña de La Libertad Avanza en 2023.
El vínculo del empresario con el oficialismo no se limita al financiamiento. Kovalivker publicó al menos cinco libros en la editorial Hojas del Sur, propiedad de Andrés Mego, que además es el organizador de “La Derecha Fest” en Buenos Aires.
La editorial Hojas del Sur también reúne a autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós.
Los Kovalivker fueron allanados en el marco de investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Su situación procesal continúa abierta, sin resolución definitiva.
Tras anunciar su baja como candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, el diputado presentó su dimisión a la estratégica comisión. La intención de Milei es que sea reemplazado por Bertie Benegas Lynch, que hoy tocará la batería junto al Presidente en el Movistar Arena.
La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.
El presidente negó vínculos del diputado con el narcotráfico y habló de una “operación política”. Además, cruzó a Cavallo, elogió a Bessent y negó que el Ejecutivo esté “quemando” reservas.
La Cámara alta sesionará hoy desde las 10 para insistir con las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. También tratará la prórroga de cargos judiciales y el Programa Alerta Sofía.
El Gobernador participó del encuentro del espacio Provincias Unidas que se realizó en Chubut. Allí, los mandatarios de los diferentes distritos lanzaron la alternativa de su bloque con duras críticas al Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
El diputado liberal dejará su banca en diciembre y perderá la inmunidad parlamentaria justo cuando avanza la investigación por narcotráfico y lavado que involucra al empresario Fred Machado y a excolaboradores suyos hoy cercanos al gobierno de Javier Milei.
El hecho ocurrió en la noche del sábado, en la intersección de avenida Irigoyen y Zabala Ortiz. El hombre fue atendido por un servicio de emergencias y trasladado a la Clínica Santa María, donde confirmaron que no sufrió lesiones graves.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.