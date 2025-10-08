Tiempo en Alta Gracia: pleno sol y clima ideal para estar al aire libre

Cielo despejado, temperaturas que rozan los 28 °C y una jornada ideal para actividades al aire libre marcan el día en Alta Gracia.

Sociedad08 de octubre de 2025 SN
clima arroyo despejado sol tiempo

(SN; Alta Gracia) El clima acompaña con una jornada típicamente primaveral en la ciudad. Desde temprano, el sol se impone sin nubes en el horizonte y la temperatura asciende con rapidez, alcanzando máximas cercanas a los 28 °C durante la tarde.

Para las próximas horas no se esperan cambios significativos: el cielo continuará despejado, el viento soplará suave del norte y la humedad se mantendrá en niveles bajos, generando una sensación térmica agradable.

Hacia la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15 °C, manteniendo el cielo despejado y condiciones estables.

Según el pronóstico extendido, el calor irá en aumento durante los próximos días, con máximas que podrían superar los 30 °C hacia el jueves y viernes. Sin embargo, el sábado podría llegar un cambio con tormentas aisladas y un leve descenso de temperatura.

Una jornada ideal para disfrutar del aire libre, hidratarse bien y protegerse del sol intenso que vuelve a dominar el cielo altagraciense.

