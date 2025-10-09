Alta Gracia: así será la recolección de residuos por el feriado del viernes

(SN; Alta Gracia) En el marco del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Gobierno local informó que el servicio de recolección de residuos será con normalidad mañana viernes 10 de octubre, mientras que este jueves habrá cambios en el horario nocturno.

Precisamente, la recolección iniciará a las 20:00 en lugar de las 21: como estaba previsto.

Por otra parte, desde el municipio recuerdan a la ciudadanía que el sábado 11/10 la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente visitará los barrios Cámara, Parque Virrey, Parque Casino, 1º de Mayo, Santa María y Norte en el marco de la campaña de descacharreo 2025. Por este motivo solicitan a los vecinos de esos barrios sacar a la vereda aquellos objetos en desuso que puedan acumular agua durante la tarde noche del viernes.