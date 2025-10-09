Alta Gracia: así será la recolección de residuos por el feriado del viernes

Alta Gracia: municipio e instituciones previnieron casos de deserción escolar
En total, unos 97 estudiantes regresaron a las escuelas o evitaron abandonar sus estudios gracias al Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas.
Los cambios serán durante el recorrido nocturno de este jueves. Por otra parte, el municipio informó la campaña de descacharreo para la prevención del dengue en diferentes barrios de la ciudad.Municipales09 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) En el marco del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Gobierno local informó que el servicio de recolección de residuos será con normalidad mañana viernes 10 de octubre, mientras que este jueves habrá cambios en el horario nocturno.
Precisamente, la recolección iniciará a las 20:00 en lugar de las 21: como estaba previsto.
Por otra parte, desde el municipio recuerdan a la ciudadanía que el sábado 11/10 la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente visitará los barrios Cámara, Parque Virrey, Parque Casino, 1º de Mayo, Santa María y Norte en el marco de la campaña de descacharreo 2025. Por este motivo solicitan a los vecinos de esos barrios sacar a la vereda aquellos objetos en desuso que puedan acumular agua durante la tarde noche del viernes.
Se trata de la iniciativa del Gobierno local con impulso de la Provincia, en la que se entregaron semillas y diferentes herramientas, sumado a la capacitación para que la ciudadanía pueda iniciar su proyecto de huerta en los hogares.
Mas de 450 deportistas se dieron cita en esta competencia que reunió ciclistas y maratonistas, quienes recorrieron los diferentes circuitos del Valle de Paravachasca.
Se trata del programa “Tu semilla, tu huerta”, que brinda charlas sobre compostaje con el fin de promover prácticas sostenibles y para el cuidado del ambiente.
El intendente Marcos Torres firmó el acta fundacional de la Comisión Tributaria Intermunicipal y acompañó a los centros vecinales locales en el Primer Encuentro Regional de Vecinalismo en San Francisco.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba definió una caravana en Córdoba y adhirió al Paro Nacional anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación para el próximo martes 14 de octubre. El reclamo busca convocar a una paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas.
El municipio explicó que el árbol centenario del Tajamar será removido por riesgo de caídas y daños a peatones y veredas, y que será reemplazado por nuevas especies acorde a la ordenanza.
La Comisión Nacional de Museos rechazó el proyecto de apertura vehicular. Sorpresa en el municipio, que evalúa alternativas de revalorización peatonal.