Rafael García: un auto se incendió por completo en la ruta C-45

(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este lunes, un automóvil se incendió por completo mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura del kilómetro 45, en cercanías de la localidad de Rafael García.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00:20, cuando el conductor —un hombre de 37 años— advirtió que su vehículo, un Chevrolet Vectra, comenzaba a prenderse fuego por causas que aún se investigan.

El automovilista logró detenerse y salir del rodado antes de que las llamas lo consumieran por completo. Según informó la Policía, el hombre manifestó encontrarse en buenas condiciones de salud.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, quienes sofocaron el incendio y constataron daños totales en la carrocería del vehículo. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.



