Rafael García: un auto se incendió por completo en la ruta C-45

Alta Gracia: hospitalizaron a un motociclista luego de un fuerte impacto
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.
Un Chevrolet Vectra se prendió fuego mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura de Rafael García. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.Policiales21 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este lunes, un automóvil se incendió por completo mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura del kilómetro 45, en cercanías de la localidad de Rafael García.
De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00:20, cuando el conductor —un hombre de 37 años— advirtió que su vehículo, un Chevrolet Vectra, comenzaba a prenderse fuego por causas que aún se investigan.
El automovilista logró detenerse y salir del rodado antes de que las llamas lo consumieran por completo. Según informó la Policía, el hombre manifestó encontrarse en buenas condiciones de salud.
En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, quienes sofocaron el incendio y constataron daños totales en la carrocería del vehículo. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.
Este violento hecho causó conmoción en toda la ciudad y la provincia debido a la intolerancia del sujeto que se encuentra detenido en la sede policial.
La mujer se conducía en motocicleta junto a su hija de nueve años. El choque se dio con un automóvil marca Fiat Cronos, en el que circulaba un hombre de 49 años.
Un camión que trasladaba chapas perdió parte de su carga en la Rotonda AG, provocando que una motocicleta derrapara y su conductor fuera trasladado al Hospital Regional.
Gendarmería Nacional arrestó a un hombre en el marco de una investigación por presunta trata de personas. Quedó alojado en el penal de Bouwer mientras avanza la causa.
Una mujer de 31 años fue aprehendida tras intentar agredir con un cuchillo a su expareja. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y fue intervenido por la Patrulla Preventiva.
En pleno centro -junto al histórico edificio municipal- los rastros de la metralla golpista de 1955 aún reclaman el reconocimiento a la resistencia popular en defensa de la democracia.
Machado, financista de José Luis Espert, advirtió que conoce información sensible sobre funcionarios y amenaza con revelar más antes de su extradición a Estados Unidos el 5 de noviembre.
En diálogo con Juntos a la par por la Siempre Radio 93.3, Eliana Carranza, quien es psicóloga y referente del Centro Huichol de Despeñaderos, explicó el paro de actividades que impulsa el sector y remarcó la necesidad de que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual se mantiene frenada por el Gobierno pese al rechazo del Congreso Nacional a los vetos de Javier Milei.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.