Rafael García: un auto se incendió por completo en la ruta C-45

Un Chevrolet Vectra se prendió fuego mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura de Rafael García. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.

Policiales21 de octubre de 2025 SN
Incendio auto C-45

(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este lunes, un automóvil se incendió por completo mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura del kilómetro 45, en cercanías de la localidad de Rafael García.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00:20, cuando el conductor —un hombre de 37 años— advirtió que su vehículo, un Chevrolet Vectra, comenzaba a prenderse fuego por causas que aún se investigan.

El automovilista logró detenerse y salir del rodado antes de que las llamas lo consumieran por completo. Según informó la Policía, el hombre manifestó encontrarse en buenas condiciones de salud.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, quienes sofocaron el incendio y constataron daños totales en la carrocería del vehículo. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.
 
 

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-20 at 6.05.33 PM

Discapacidad en emergencia: “Somos excluidos y es hora de que nos escuchen”

Redacción SN
Nacionales20 de octubre de 2025

En diálogo con Juntos a la par por la Siempre Radio 93.3, Eliana Carranza, quien es psicóloga y referente del Centro Huichol de Despeñaderos, explicó el paro de actividades que impulsa el sector y remarcó la necesidad de que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual se mantiene frenada por el Gobierno pese al rechazo del Congreso Nacional a los vetos de Javier Milei.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email