Tiempo en Alta Gracia: máxima de 30°, el "veranito" de julio alcanza hoy su pico

(Alta Gracia; SN) El "veranito" de julio alcanzará este viernes su punto máximo en Alta Gracia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura llegará a 30°C, un valor inusual para esta época del año.

La jornada comenzará con una mínima de 14°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. Con el correr de las horas, el ambiente se tornará cálido hasta alcanzar la máxima prevista durante la tarde.

Las condiciones se mantendrán estables durante toda la jornada, con vientos leves a moderados del sector norte y sin alertas meteorológicas para la región.

Cómo seguirá el fin de semana

El sábado comenzará un leve descenso de la temperatura, aunque el tiempo continuará siendo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Para esa jornada, el SMN prevé una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y apenas una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.

El domingo continuará el descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 16°C, también bajo un cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas.

La próxima semana

El ingreso de aire más fresco se hará sentir desde el lunes, cuando la máxima bajará hasta los 15°C, mientras que las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 11 y 12°C.

Para martes, miércoles y jueves, el pronóstico mantiene condiciones estables, sin lluvias previstas y máximas que oscilarán entre 16°C y 21°C, con mañanas nuevamente frescas.