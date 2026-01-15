Alta Gracia: avanzan obras de agua en la zona Oeste de la ciudad

(Alta Gracia, Enero 15 de 2026; Prensa).- El Gobierno de Alta Gracia informa que avanzan las obras de refuerzo del servicio de agua potable para los barrios del sector oeste de la ciudad. Las intervenciones en ejecución apuntan a mejorar las instalaciones y el tendido de red para brindar un mejor servicio a los barrios Santa Teresa de Jesús, Piedra del Sapo, Tiro Federal y Terrazas del Cielo.

Las obras consisten en la construcción de una nueva sala de bombeo en la estación ubicada en el sector del Parque García Lorca, que ya se encuentra finalizada. Allí se instalará en los próximos días un nuevo sistema de impulsión consistente en dos nuevas bombas que permitirán reforzar la presión y distribución del agua a los barrios mencionados; como así también el refuerzo de los sistemas eléctricos de comando y operación para el óptimo funcionamiento de los nuevos equipos. Esta obra se enlazará a la infraestructura existente a través de colectores, tanto de entrada como de salida, con el objeto de aprovechar al máximo el rendimiento de las impulsiones.

Actualmente, se están realizando tareas de agua en las calles Caglianone y Fray Mamerto Esquiú, que se suman a obras de cloacas en ejecución en las calles Talcahuano y Mendoza, por lo que se solicita circular con precaución.

Estas obras se suman a otras acciones realizadas previamente en sectores como Villa Camiares, La Perla y otros barrios de la ciudad, con el objetivo de seguir tendiendo a una mejor prestación y accesibilidad a los distintos servicios públicos.