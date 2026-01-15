Alta Gracia: avanzan obras de agua en la zona Oeste de la ciudad

Alta Gracia: removieron vehículos que obstruían rampas de accesibilidad
El Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono y mal estacionados ubicados en la vía pública.
Continúan las obras de refuerzo del servicio de agua potable para los barrios Santa Teresa de Jesús, Piedra del Sapo, Tiro Federal y Terrazas del Cielo.Municipales15 de enero de 2026SN
(Alta Gracia, Enero 15 de 2026; Prensa).- El Gobierno de Alta Gracia informa que avanzan las obras de refuerzo del servicio de agua potable para los barrios del sector oeste de la ciudad. Las intervenciones en ejecución apuntan a mejorar las instalaciones y el tendido de red para brindar un mejor servicio a los barrios Santa Teresa de Jesús, Piedra del Sapo, Tiro Federal y Terrazas del Cielo.
Las obras consisten en la construcción de una nueva sala de bombeo en la estación ubicada en el sector del Parque García Lorca, que ya se encuentra finalizada. Allí se instalará en los próximos días un nuevo sistema de impulsión consistente en dos nuevas bombas que permitirán reforzar la presión y distribución del agua a los barrios mencionados; como así también el refuerzo de los sistemas eléctricos de comando y operación para el óptimo funcionamiento de los nuevos equipos. Esta obra se enlazará a la infraestructura existente a través de colectores, tanto de entrada como de salida, con el objeto de aprovechar al máximo el rendimiento de las impulsiones.
Actualmente, se están realizando tareas de agua en las calles Caglianone y Fray Mamerto Esquiú, que se suman a obras de cloacas en ejecución en las calles Talcahuano y Mendoza, por lo que se solicita circular con precaución.
Estas obras se suman a otras acciones realizadas previamente en sectores como Villa Camiares, La Perla y otros barrios de la ciudad, con el objetivo de seguir tendiendo a una mejor prestación y accesibilidad a los distintos servicios públicos.
La propuesta está destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años y contempla una introducción práctica al universo de la IA generativa.
El correspondiente monitoreo para los barrios Cafferata, Residencial el Crucero, 25 de Mayo, Sur y General Bustos se realizará mañana viernes 9 de enero.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
El Gobierno de la ciudad anunció modificaciones transitorias en el funcionamiento de algunos dispensarios durante los meses de enero y febrero. El Centro de Salud Nº 3 funcionará como eje central de la atención.
En el Cine Teatro Monumental Sierras se proyectará la película “Minecraft”. Además se aguarda por una semana repleta de actividades en estas vacaciones de verano.
La Intendenta protagonizó un nuevo episodio caricaturezco: se hizo filmar intentando pagar por ventanilla facturas que dbió pagar por transferencia. La deuda municipal supera los 500 millones de pesos.
El sujeto de 50 años es señalado como la persona que había acordado un encuentro con la mujer el domingo pasado en el Parque Sarmiento, tras conocerse a través de una aplicación de citas.
En Boulevard Pellegrini, una motocicleta despistó y ambos ocupantes cayeron sobre la calzada. Fueron asistidos por emergencias y trasladados al Hospital Regional.
Luego de la segunda noche, el festival Mionca llega a su cierre en el Parque del Sierras Hotel. Desde las 19, el público tendrá la última oportunidad de disfrutar música, gastronomía y un ambiente que volvió a conquistar a la ciudad.
Una maniobra rápida, un grito de auxilio y la participación inesperada. No era un superhéroe, pero se la jugó por la chica.