Alta Gracia: se extiende hasta febrero el plazo para pagar la cuota única

Alta Gracia: avanzan obras de agua en la zona Oeste de la ciudad
Continúan las obras de refuerzo del servicio de agua potable para los barrios Santa Teresa de Jesús, Piedra del Sapo, Tiro Federal y Terrazas del Cielo.
(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno de Alta Gracia informó que el plazo para abonar la cuota única correspondiente a las tasas por Servicios a la Propiedad, Automotor y Cementerio —que vencía el 20 de enero— se extenderá hasta el 13 de febrero inclusive.
A través de esta modalidad, los contribuyentes pueden obtener un ahorro de hasta el 35%. Además, el municipio recordó que los pagos pueden realizarse en seis cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa mediante Taca Taca, y en tres cuotas sin interés con el Plan Z de Tarjeta Naranja.
En caso de registrar deudas, quienes deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante diferentes alternativas de pago y acceder a los beneficios destinados a contribuyentes cumplidores.
