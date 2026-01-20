Alta Gracia: se extiende hasta febrero el plazo para pagar la cuota única

(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno de Alta Gracia informó que el plazo para abonar la cuota única correspondiente a las tasas por Servicios a la Propiedad, Automotor y Cementerio —que vencía el 20 de enero— se extenderá hasta el 13 de febrero inclusive.

A través de esta modalidad, los contribuyentes pueden obtener un ahorro de hasta el 35%. Además, el municipio recordó que los pagos pueden realizarse en seis cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa mediante Taca Taca, y en tres cuotas sin interés con el Plan Z de Tarjeta Naranja.

En caso de registrar deudas, quienes deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante diferentes alternativas de pago y acceder a los beneficios destinados a contribuyentes cumplidores.