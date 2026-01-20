Alta Gracia: se extiende hasta febrero el plazo para pagar la cuota única

El Gobierno local amplió hasta el 13 de febrero el vencimiento para abonar la cuota única de tasas municipales. Quienes opten por esta modalidad podrán acceder a descuentos de hasta el 35% y planes de pago en cuotas sin interés.

Municipales20 de enero de 2026SNSN
WhatsApp Image 2026-01-20 at 1.46.36 PM

(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno de Alta Gracia informó que el plazo para abonar la cuota única correspondiente a las tasas por Servicios a la Propiedad, Automotor y Cementerio —que vencía el 20 de enero— se extenderá hasta el 13 de febrero inclusive.

A través de esta modalidad, los contribuyentes pueden obtener un ahorro de hasta el 35%. Además, el municipio recordó que los pagos pueden realizarse en seis cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa mediante Taca Taca, y en tres cuotas sin interés con el Plan Z de Tarjeta Naranja.

En caso de registrar deudas, quienes deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante diferentes alternativas de pago y acceder a los beneficios destinados a contribuyentes cumplidores.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email