Alta Gracia: La muy mala temporada turística y el responsable impune

(Alta Gracia; SN).- La mala temporada turística motorizó a un grupo de emprendeores y empresarios del sector hotelero a pedir una reunión con las autoridades municipales. Aunque inicialmente planeaban llevar su preocupación al Concejo Deliberante, finalmente serán recibidos por funcionarios del Departamento Ejecutivo, donde buscarán plantear la difícil encrucijada que atraviesan.

La situación que viven de los empresarios contrasta notablemnte con la información difundida por la Agencia Córdoba Turismo, que dio cuenta de datos optimistas. Y tampoco coincide con la expresada en un cominicado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que describe un verano 2026 con "señales claras de dinamismo"

La semana pasada Sumario Noticias dio cuenta de que el nivel de pernocte -en la ápoca más fuerte del año- estaba siendo el peor desde la pandemia. Para quienes gestionan el día a día de los alojamientos, la primera quincena de enero fue un golpe de realidad.

Los testimonios coincidieron en una ocupación que en muchos casos no llega a cubrir los gastos operativos, con precios del año anterior a pesar de los fuertes incrementos en tarifas electricas y costo de mantenimiento. "Tuve que bajar los precios al nivel del año pasado, pero los servicios se triplicaron. La gente que antes alquilaba cinco noches, hoy busca tres solo para despejarse", testimonió Laura Blanco, del complejo Valle de Luz. Según su visión, quienes pudieron financiar vacaciones se fueron a Brasil, mientras que en las sierras solo queda el "turismo local, de cordobeses" que viaja por el día y no pernocta.

Consumo en caída: El impacto en la gastronomía

La crisis no se queda en las habitaciones vacías. El sector comercial de Alta Gracia siente el impacto del "turista gasolero". A modo de muestra, un comercio gastronómico de la ciudad -que opera las 24 horas e incluye kiosco- reveló a Sumario Noticias un dato alarmante: están emitiendo 100 tickets menos por día en comparación con el verano anterior. Este desplome en las ventas minoristas confirma que el poco visitante que llega a la ciudad ha recortado drásticamente sus gastos de consumo.

Los datos de la Municipalidad: El "efecto fin de semana"

El relevamiento realizado por la Municipalidad de Alta Gracia durante la primera quincena de enero confirma el mal momento, si se tiene en cuenta que se trata de la época del año en que suele registrarse la mayor ocupación. Valeria Amateis, responsable de Turismo, informó que el promedio de la primera quincena osciló entre el 40% y el 50%, con picos de hasta el 70% durante los fines de semana.

"Alta Gracia se caracteriza por tener picos los fines de semana", puntualizó la funcioanria, quien señaló que se registró "un pernocte promedio de dos noches", explicó.

Además, Amateis señaló que la principal procedencia de los visitantes es de la provincia Córdoba, seguida por Santa Fe y Buenos Aires. El dato oficial confirma que situación local se enmarca en un fenómeno macroeconómico nacional. Una encuesta reciente del diario Perfil confirma que siete de cada 10 argentinos resignaron sus vacaciones este verano. El 92% de ellos adujo la falta de dinero como la razón principal.

Una alta fuente municipal de Alta Gracia fue contundente al respecto: "Me pareció muy raro el comunicado de Came. No es lo que estamos viendo nosotros".

Entre el marketing y la política...

Una añeja máxima del marketing enseña que no hay que admitir públicamenbte que algo está saliendo mal mientras está ocurriendo, dado que hacerlo multiplica el efecto negativo. "¿Quién querría venir a vacacionar a un lugar donde la temporada está siendo mala? ¡La gente atrae a la gente!", razonó un operador turístico. Quizá sea una de las razones por las que las voces provinciales y municipales eligen murmullos intramuros a la hora de evaluar la situación, al tiempo que en público impostan la voz destacando los esfuerzos realizados para atraer turistas, señalan las rutas pobladas y celebran entre los aromas de los festivales.

El gobierno de Alta Gracia preparó para esta temporada -con evidentes menos recursos que en otros momentos- una nutrida agenda de actividades de verano. Hay un evidente acento puesto en brindar opciones gratuitas a los vecinos y vecinas de la ciudad a la vez que se tienden las redes para captar visitantes.

Se trata de una suerte de política defensiva frente a los devastadores efectos de la politica económica nacional que -impunemente- queda a salvo de las críticas de los funcionarios provinciales y municipales, que eligen no confrontar politicamente con un gobierno que en Córdoba volvió a hacer una demostración de fuerza en Jesús María.

Con un agravante, entre las víctimas de esa política económica nacional anida buena parte de la base electoral del Presidente y la paradoja política de los dos últimos años: votar contra el Estado a nivel nacional y reclamar más Estado a nivel municipal.