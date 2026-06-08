Alta Gracia: Dos que cayeron por el lastre de un botín que los arrastró al calabozo

Pesado botín: La policía recupero cajas con cerámicos sustraídas minutos antes.

(Alta Gracia; SN).- El sol del mediodía peleaba como podía intentando imponerse entre las nubes de días y días sobre el asfalto de la esquina de La Plata e Ituzaingó, pero para ellos la noche cayó de golpe. Eran las 12:30 de un lunes que parecía calcado de cualquier otro, hasta que el crujido de una reja maltratada rompió la calma. Dos hombres, de 35 y 37 años, decidieron que el patio ajeno era tierra de nadie y se adueñaron de lo que no les pertenecía.

No contaban con los ojos del dueño de casa, un hombre de 45 años que vio cómo la sombra de los intrusos profanaba su propiedad. No hubo gritos ni persecuciones heroicas; solo el tecleo rápido en un teléfono y un llamado seco al 911 que activó los motores de la Patrulla Preventiva.

La huida les duró apenas unas pocas cuadras. El peso del botín y el apuro los delataron ante los uniformados. La policía no solo les cerró el paso, sino que recuperó los elementos robados antes de que pudieran ser reducidos puerta a puerta. Los sospechosos terminaron la jornada donde terminan los que creen que no les va a tocar: alojados en la sede policial.