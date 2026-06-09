Endeudamiento: Más de medio millón de cordobeses registran mora grave con bancos y financieras

(Córdoba; SN; con información de LaVoz.com).- Más de 570 mil cordobeses mantienen deudas con una mora superior a los 90 días dentro del sistema financiero ampliado, según un informe difundido por la consultora Analytica. La cifra equivale al 11% de los deudores en situación irregular de todo el país y refleja las dificultades de una parte importante de la población para cumplir con sus compromisos crediticios.

De acuerdo con el relevamiento, en Córdoba unas 1.774.000 personas poseen algún tipo de financiamiento. De ese total, alrededor de 1,2 millones se encuentran al día o registran retrasos menores a los 60 días. Sin embargo, unas 574 mil personas integran la categoría de "mora tardía", es decir, presentan incumplimientos superiores a los tres meses.

A nivel nacional, la cantidad de deudores en esa situación alcanza los 5,3 millones de personas, lo que representa el 26,9% de quienes tienen algún tipo de crédito vigente.

El informe señala que el volumen total de deuda de las familias argentinas asciende a $74,2 billones, una cifra equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde el Gobierno nacional sostienen que la situación no representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, aunque reconocen que el aumento de la morosidad es una de las secuelas de la crisis financiera registrada durante el proceso electoral de 2025, cuando las tasas de interés se dispararon.

En paralelo, especialistas privados observan una tendencia creciente entre familias que recurren al crédito para afrontar gastos corrientes, incluyendo la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

El fenómeno involucra a bancos, empresas fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de crédito, cadenas de electrodomésticos y otras entidades financieras. Del total de la deuda registrada, el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el resto a otras entidades.

Las cifras muestran además que la morosidad es más elevada entre quienes operan exclusivamente con fintech, donde casi tres de cada diez deudores presentan incumplimientos. En cambio, entre los clientes bancarios tradicionales el índice es menor, aunque también registra un crecimiento en los últimos meses.