Córdoba : Empleo +26 abre 10.000 puestos y prioriza a mayores de 45 años

El Gobernador y el ministro Marcos Torres Lima lanzaron el programa Empleo + 26.

(Córdoba; SN).- El gobernador Martín Llaryora presentó este martes una nueva edición del programa Empleo +26, una iniciativa que prevé la creación de 10.000 oportunidades laborales para personas mayores de 26 años que se encuentren desempleadas o sin empleo formal.

El lanzamiento se realizó en el Centro Cívico y forma parte de la estrategia provincial para promover el empleo formal, la capacitación laboral y el desarrollo productivo en todo el territorio cordobés.

La propuesta apunta especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Por eso, establece criterios de prioridad para personas mayores de 45 años y residentes en los 12 departamentos incluidos en el Plan de Igualdad Territorial (PIT).

LLaryora: "Este programa, único en la Argentina. Es una iniciativa que vuelve a dar una oportunidad laboral".

"Gobernar es generar trabajo, ese es el sentido de cualquier sociedad que quiera progresar y crecer", afirmó Llaryora durante la presentación. El mandatario sostuvo que la generación de empleo requiere condiciones económicas, educativas y de infraestructura que permitan el crecimiento del sector privado.

El programa surge de una articulación entre el Gobierno provincial, cámaras empresariales, empresas, cooperativas, mutuales, sindicatos, municipios y comunas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral y fortalecer la actividad económica.

Llaryora destacó que la iniciativa busca brindar una nueva oportunidad a sectores que encuentran mayores obstáculos para conseguir empleo en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y las dificultades económicas.

"Es una iniciativa que vuelve a dar una oportunidad laboral, que privilegia la trayectoria y permite que los conocimientos previos se actualicen de cara al futuro", expresó.

Además, el gobernador remarcó que el programa combina capacitación y experiencia práctica dentro de las empresas. "Lo que hace este programa es capacitar a las personas dentro de la empresa para que recuperen el empleo y la esperanza, construyendo con su esfuerzo la Córdoba del progreso", señaló.

Dos modalidades

El programa contempla dos líneas de participación.

La primera corresponde a la modalidad Relación de Dependencia, que prevé la incorporación de 5.000 trabajadores al sector privado. Las empresas recibirán durante un año un aporte estatal equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada contratación realizada. En el caso de mayores de 45 años o residentes en departamentos PIT, el beneficio ascenderá a un salario y medio.

La segunda modalidad es la de Práctica Laboral, destinada a otros 5.000 participantes. Consiste en experiencias de trabajo de 20 horas semanales durante seis meses en empresas privadas, con capacitación vinculada a las tareas desarrolladas, una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil y acceso al Boleto Obrero Social.

Para mayores de 45 años y residentes en departamentos PIT, el aporte estatal en esta modalidad será un 20 por ciento superior.

Una de las novedades de esta edición es que podrán volver a participar quienes tengan más de 45 años y hayan integrado el programa durante el período 2024-2025 sin haber logrado acceder a un empleo formal. También se habilitó una nueva postulación para personas con certificado de discapacidad.

Inclusión y federalismo

La iniciativa reserva un 5 por ciento de los cupos para personas con discapacidad y trasplantadas, y otro 5 por ciento para personas en situación de alta vulnerabilidad social.

El ministro Marcos Torres Lima durante el lanzamiento de Empleo +26.

El ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, aseguró que el objetivo es transformar las políticas públicas en oportunidades concretas de inserción laboral.

"Para nosotros el desarrollo se mide en la cantidad de cordobeses que consiguen empleo, que aprenden un oficio o que encuentran una oportunidad laboral para volver a empezar", afirmó.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del portal oficial desarrolloyempleo.cba.gov.ar.

Las empresas interesadas deberán completar la representación legal en CiDi y registrar a los trabajadores participantes. Por su parte, las personas interesadas podrán postularse e incorporarse mediante las empresas adheridas al programa.

Desde el sector privado destacaron los resultados obtenidos en ediciones anteriores. Mariana Pedrotti, responsable de Recursos Humanos de Ecoclean, señaló que la empresa incorporó más de 50 trabajadores y valoró especialmente el impacto en personas adultas que encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.

A su vez, Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, consideró que la iniciativa fortalece la cooperación entre el Estado y el sector privado y amplía las posibilidades de acceso al empleo en toda la provincia.