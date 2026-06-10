Tiempo en Alta Gracia: el miércoles seguirá gris y con probabilidad de lluvias

Clima 2025 Llovizna (2)

(Alta Gracia; SN) El tiempo en Alta Gracia mantendrá este miércoles características similares a las registradas durante los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por abundante nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados.

Las chances de precipitaciones se ubican entre el 10 y el 40 por ciento durante distintos momentos del día, aunque no se prevén fenómenos de intensidad significativa. El cielo permanecerá mayormente nublado y las condiciones de inestabilidad tenderán a disminuir hacia la noche.

Para el jueves se espera una mejora gradual. El pronóstico anticipa una reducción de la probabilidad de lluvias y algunas aperturas temporarias entre las nubes, con una temperatura máxima estimada en 17 grados.

Las condiciones estables continuarían durante el resto de la semana y el fin de semana, con jornadas mayormente nubladas, escasas probabilidades de precipitaciones y máximas que se mantendrán entre los 16 y los 18 grados.

En síntesis, el tiempo seguirá mostrando un perfil típicamente otoñal, con predominio de nubosidad, temperaturas moderadas y sin eventos meteorológicos relevantes en el horizonte inmediato.