Alta Gracia: operativo cerrojo y detención tras el robo de una motosierra

(Alta Gracia; SN) Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en barrio Parque San Juan, acusado de haber sustraído una motosierra de una vivienda del sector.

Según informó la Departamental Santa María, el procedimiento se inició alrededor de las 00:10 a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un hecho contra la propiedad.

Al llegar al domicilio, los efectivos constataron daños en el portón de ingreso de la vivienda y establecieron que una motosierra había sido sustraída por un individuo que se dio a la fuga.

Ante esta situación, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona que permitió localizar al presunto autor pocos minutos después. El sospechoso fue aprehendido y los uniformados lograron recuperar el elemento denunciado como robado.

Tanto el hombre detenido como la motosierra secuestrada quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.