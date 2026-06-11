Alta Gracia: choque y susto en la C-45, un motociclista resultó lesionado

(Alta Gracia; SN) Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en la intersección de avenida Pachamama y Ruta C-45, en la ciudad de Alta Gracia.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:45, cuando por causas que se investigan una motocicleta Smash de 110 centímetros cúbicos colisionó con un automóvil Citroën C4 que circulaba por el sector.

Como consecuencia del impacto, se hizo presente en el lugar un servicio de emergencias de Vittal, que asistió al conductor del rodado menor.

Los profesionales diagnosticaron escoriaciones en el brazo izquierdo y en la rodilla derecha del motociclista. No obstante, las lesiones no requirieron su traslado a un centro de salud.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente.