Alta Gracia: una motociclista herida tras un choque en el Crucero

(Alta Gracia; SN) Una motociclista de 23 años resultó herida luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de Ruta 5 y avenida Libertador.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:14 del martes. Según informó la Policía, la joven circulaba en una motocicleta Keller Classic de 110 cilindradas cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Fiat Uno conducido por una mujer de 33 años.

Un servicio de emergencias médicas asistió a la motociclista y le diagnosticó politraumatismos. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Regional Arturo Illia para una evaluación de mayor complejidad.

Personal de la Departamental Santa María trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque.