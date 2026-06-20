Alta Gracia: un chico de 19 años perdió la vida en un incendio

Tras sofocar las llamas, los bomberos halolaron el cuerpo sin vida del joven de 19 años-

(Alta Gracia; SN).- Una tragedia conmocionó a los vecinos de barrio Don Bosco durante la mañana de este sábado, cuando un incendio destruyó por completo una vivienda y provocó la muerte de un joven de 19 años.

Según informó la Unidad Regional Departamental Santa María, el hecho ocurrió alrededor de las ocho en una casa ubicada sobre calle Rivadavia. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el inmueble se encontraba completamente afectado por las llamas.

En el lugar, una mujer de 36 años manifestó a los uniformados que en la vivienda residía su hermano, de 19 años, quien al momento de iniciarse el fuego se encontraba en el interior del inmueble.

Una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente para controlar y extinguir el incendio. Una vez sofocado el foco ígneo, los rescatistas constataron el fallecimiento del joven dentro de la vivienda.

También acudió un servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales asistieron a familiares de la víctima que se encontraban en el lugar.

Por disposición de la Justicia, se estableció una consigna policial en la zona mientras se aguardaba la llegada de personal de Policía Judicial y del Gabinete Científico. Los especialistas deberán realizar las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer qué originó el siniestro.

La investigación continúa bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.