“Hacer Patria es escucharnos y priorizar siempre el bien común”, dijo De Napoli.

Jorge De Napoli fue el único orador en el acto de promesa a la bandera.

(Alta Gracia; SN).- Una mañana que comenzó con bajas temperaturas terminó convirtiéndose en una jornada ideal para celebrar uno de los actos más emotivos del calendario patrio. Bajo un sol que entibiaba la explanada del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia, cientos de alumnos y alumnas de cuarto grado de las escuelas de la ciudad realizaron este viernes la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera.

La convocatoria fue masiva. Padres, madres, familiares y vecinos colmaron la Plaza Manuel Solares para acompañar a los niños y niñas en un momento que marca un hito en su vida escolar.

La ceremonia contó además con una destacada participación del Coro Juvenil Municipal, que abrió la jornada con una sólida interpretación del Himno Nacional Argentino y luego sumó versiones de "Caminito" y una canción de Gustavo Cerati, recibiendo el reconocimiento del público.

El acto se realizó en el marco del 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano y fue encabezado por Jorge De Napoli, quien tuvo a su cargo la toma de la promesa.

Durante su discurso, De Napoli recordó las visitas realizadas durante las últimas semanas a establecimientos educativos de la ciudad. "Durante el último mes y medio tuvimos el enorme privilegio de recorrer las escuelas y establecimientos educativos de la ciudad acompañando los izamientos y arriamientos de la bandera", expresó, para luego afirmar que esa experiencia le confirmó que "esta promesa no comienza hoy".

" Hacer Patria es escucharnos, respetarnos, acompañar a quien lo necesita", sostuvo Jorge De Napoli.

El funcionario destacó además la vigencia del legado de Belgrano. "Manuel Belgrano nos enseñó que la Patria se construye con educación, trabajo, honestidad y compromiso con los demás", señaló.

Y agregó que "hoy la mejor manera de honrar ese legado es con nuestras acciones cotidianas. Hacer Patria es escucharnos, respetarnos, acompañar a quien lo necesita y priorizar siempre el bien común".

Los detalles políticos

La ceremonia dejó también algunas señales políticas. Al presentar a Jorge De Napoli, el locutor oficial lo nombró como "Intendente Municipal", una denominación que hasta ahora no había sido utilizada por la comunicación institucional, que lo venía identificando como "Viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo".

Minutos después, al iniciar su mensaje, De Napoli hizo referencia al ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, Marcos Torres Lima, presente en el acto. Allí reveló una conversación previa con el funcionario.

"El ministro ya me había transmitido que este era el acto más emotivo de todos los que le tocó vivir siendo intendente de la ciudad", dijo. Y enseguida remató: "Tiene razón, señor ministro".

Junto a De Napoli y Torres Lima participaron autoridades provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la comunidad.