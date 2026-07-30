Cristina ante la ONU: su defensa espera una cautelar que podría devolverla a las urnas

(Buenos Aires; SN) – La presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría tener una primera definición durante el segundo semestre de 2026. Su defensa espera que el organismo internacional resuelva una medida cautelar destinada a suspender la inhabilitación perpetua que actualmente le impide competir por cargos públicos.

La posibilidad fue anticipada por Rafael Valim, el abogado brasileño incorporado al equipo internacional de la expresidenta. El jurista se mostró confiado en obtener una resolución favorable, aunque diferenció el tratamiento urgente de las cautelares de la discusión sobre la validez de la condena en la causa Vialidad.

“Estamos muy confiados y muy seguros de que vamos a cambiar el destino de esta causa. Vamos a tener reconocidas las violaciones de los derechos humanos de Cristina”, sostuvo Valim.

En términos simples, la ONU no resolvería este año si la condena debe quedar definitivamente sin efecto. Lo que podría analizar en un plazo más breve es si corresponde suspender algunas de sus consecuencias mientras estudia el expediente, entre ellas la prohibición para que la expresidenta vuelva a presentarse como candidata.

Una resolución favorable podría modificar de manera considerable el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Qué pidió la defensa

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria y está inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue dictada en la causa Vialidad y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos de su defensa.

Agotadas las instancias judiciales dentro del país, sus abogados presentaron una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El mecanismo está contemplado por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite realizar denuncias cuando una persona considera que un Estado vulneró derechos reconocidos internacionalmente.

La presentación incluye tres pedidos cautelares: suspender la inhabilitación política, flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria y revisar el funcionamiento de una Corte Suprema que actualmente opera con tres integrantes, pese a que legalmente debería contar con cinco.

Según Valim, la solicitud relacionada con la candidatura podría recibir una respuesta durante este año. En cambio, el pronunciamiento definitivo sobre las presuntas violaciones de derechos humanos demoraría entre dos y tres años.

La condena bajo revisión internacional

La defensa sostiene que Cristina Kirchner fue juzgada por magistrados sin la imparcialidad necesaria y que no tuvo acceso a una revisión integral de la sentencia. También afirma que la condena tuvo como objetivo excluirla de la competencia electoral.

Valim cuestionó especialmente la responsabilidad atribuida a la expresidenta por irregularidades en contratos de obra pública ejecutados en Santa Cruz.

“Atribuir a una presidenta la responsabilidad por esos contratos o por problemas en esos contratos, desde el punto de vista jurídico, es una barbaridad”, afirmó el abogado.

Para el jurista brasileño, aplicar ese mismo criterio sobre todas las decisiones administrativas tomadas durante un gobierno permitiría responsabilizar penalmente a cualquier presidente por la totalidad de los contratos celebrados por el Estado.

Esos argumentos forman parte del planteo que ahora deberá evaluar el Comité. No se trata, sin embargo, de una nueva instancia ordinaria de apelación ni de un tribunal situado formalmente por encima de la Corte Suprema argentina. La defensa intenta demostrar que durante el proceso judicial fueron vulnerados derechos protegidos por tratados internacionales.

Una decisión que abriría otra disputa

Valim afirmó que una resolución favorable del Comité sería vinculante para el Estado argentino. Fundamentó su posición en que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en el país.

Efectivamente, ambos instrumentos fueron incorporados a la legislación argentina mediante la Ley 23.313 y recibieron jerarquía constitucional con la reforma de 1994. Además, el Protocolo reconoce expresamente la competencia del Comité para recibir y analizar denuncias individuales.

Sin embargo, el alcance concreto de una eventual resolución seguramente abrirá una disputa jurídica y política. Mientras la defensa de Cristina sostiene que el Estado deberá cumplirla, otros especialistas consideran que las decisiones del Comité funcionan como recomendaciones internacionales y no revierten automáticamente una sentencia firme de la Justicia argentina.

Por eso, incluso si la cautelar fuera concedida, todavía quedaría por definir qué organismo nacional deberá instrumentarla y si la Corte Suprema aceptará revisar los efectos de la condena.

El antecedente de Lula

La incorporación de Valim también tiene un fuerte significado político. El abogado participó de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, por la que el actual presidente brasileño permaneció 580 días detenido y fue apartado de las elecciones de 2018.

Las condenas contra Lula fueron posteriormente anuladas por la Justicia brasileña debido a irregularidades en la competencia del tribunal que lo juzgó. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que durante el proceso habían sido vulneradas garantías fundamentales del dirigente.

La defensa de Cristina pretende construir un recorrido similar: demostrar internacionalmente que la causa Vialidad estuvo atravesada por irregularidades judiciales y que la inhabilitación perpetua funciona como una herramienta de proscripción.

La primera definición podría conocerse antes de finalizar 2026. No resolverá el fondo de la condena, pero sí podría abrir una puerta que hoy permanece judicialmente cerrada: la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir en una elección.