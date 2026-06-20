Una multitud acompañó a los estudiantes en la Promesa a la Bandera

Alumnos y alumnas de los cuartos grando de la ciudad prometieron lealtad a la bandera.

(Alta Gracia; Prensa MAG).- En la mañana de este sábado 20 de junio, estudiantes de 4º grado de las instituciones educativas de la ciudad protagonizaron uno de los actos más importantes del calendario patriótico: la Promesa de Lealtad a la Bandera, en el 206º aniversario del Paso a la Inmortalidad de su creador, Manuel Belgrano.

El acto estuvo encabezado por el Viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, quien tuvo a su cargo la toma de la promesa por la cual los niños y niñas se comprometieron con los valores fundamentales de nuestra nación, representados en la Bandera Nacional.

Estuvieron presentes el Sr. Ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, Dr. Marcos Torres; autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia y de Defensa Civil; miembros del Honorable Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alta Gracia; la Sra. Inspectora de Educación; funcionarios provinciales y municipales; representantes de UEPC; directivos y representantes de instituciones intermedias, educativas, religiosas, colegios profesionales y organizaciones sindicales; integrantes de la comunidad educativa; y vecinas y vecinos que acompañaron este importante acto.

Durante su mensaje, Jorge De Napoli destacó el trabajo realizado por las comunidades educativas en las semanas previas al acto y señaló que la Promesa de Lealtad a la Bandera "no comienza hoy… comenzó en cada escuela, en cada aula y en cada familia". Además, remarcó que el legado de Manuel Belgrano continúa vigente a través de valores como la educación, el trabajo, la honestidad y el compromiso con los demás, pilares fundamentales para la construcción de una comunidad cada vez más unida y solidaria.

De esta manera, en Alta Gracia, al igual que en todo el país, toda una generación de jóvenes ciudadanos asumió el compromiso más grande con nuestra nación: defender, respetar y amar nuestra enseña nacional.