Feriados largos: advierten por el impacto en las economías regionales

Un exfuncionario advirtió que la caída de actividad turística afecvta a las economías regionales.

(Buenos Aires; NA) – El referente del Frente Renovador y ex Director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio “Keko” Castro, advirtió sobre el fuerte deterioro que atraviesa la actividad turística durante los feriados largos y sostuvo que los datos recientes reflejan un cambio de comportamiento con impacto directo en las economías regionales.

Castro señaló que el patrón observado en los feriados largos muestra “pocas reservas anticipadas, más excursionismo y menos pernocte”, una situación que, según explicó, elimina la demanda de alojamiento y reduce de manera significativa el consumo local.

En declaraciones difundidas públicamente y a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente sostuvo que este fenómeno no sólo afecta a los prestadores turísticos, sino también al entramado productivo asociado a la actividad.

“Se trata de un perfil de viaje que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo”, afirmó al analizar la caída en la cantidad de turistas movilizados, la reducción de las estadías promedio y el menor gasto por visitante registrado en los últimos años.

Asimismo, remarcó que la situación debe analizarse en el marco del contexto económico general. “El análisis de los datos no puede desvincularse del contexto macroeconómico”, expresó.

En ese sentido, consideró que “el ajuste fiscal, la desregulación sin red de contención y el aumento de los costos internos en dólares configuran un escenario que asfixia la competitividad del turismo doméstico e internacional”.

Frente a este panorama, Castro planteó la necesidad de recuperar una estrategia integral para el sector turístico y promover políticas orientadas a fortalecer la actividad.

“Hay otra manera de construir el futuro del turismo: con política pública activa, diseño inteligente del calendario de feriados, programas de estímulo a la demanda y una visión del turismo como herramienta real de desarrollo”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que “la distancia entre ese escenario posible y la realidad actual es, hoy por hoy, demasiado grande y dolorosa para ignorarla”.