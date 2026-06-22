Potrero de Garay: murió un joven de Alta Gracia tras un vuelco en la ruta S-495

Potrero de Garay; SN) Un hombre de 29 años oriundo de Alta Gracia falleció durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un vuelco sobre la ruta provincial S-495, en el tramo comprendido entre Ciudad de América y Potrero de Garay.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 00:10, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un siniestro vial en esa zona. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Renault 19 de color bordó había volcado sobre la banquina sur por causas que aún son materia de investigación.

Durante la inspección realizada en el lugar, los uniformados encontraron al conductor y único ocupante del vehículo fuera del habitáculo, a pocos metros del rodado. Los servicios de emergencia confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como un joven de 29 años con domicilio en la ciudad de Alta Gracia.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de la Guardia Local, quienes trabajaron junto a la Policía en las tareas correspondientes. La Justicia tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.