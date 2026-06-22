Alta Gracia: un hombre fue hospitalizado tras un accidente entre un auto y una moto

(Alta Gracia; SN) Un motociclista de 53 años resultó lesionado este domingo al mediodía tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de las calles Fernando Peña y avenida del Virrey Liniers, en la ciudad de Alta Gracia.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 12:53 y fue protagonizado por un Volkswagen Gol gris, conducido por un hombre de 46 años, y una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos de color negro, guiada por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor manifestó dolor en uno de sus hombros, por lo que se solicitó la presencia del servicio de emergencias Vittal.

Tras ser evaluado por el personal médico, se le diagnosticó una luxación de hombro derecho con posible fractura. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia para una valoración más exhaustiva y la atención correspondiente.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.