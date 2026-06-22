Alta Gracia: Intentó escapar tras golpear y amenazar a su sobrina con un arma casera

(Alta Gracia; SN) Un hombre de 34 años fue detenido en Alta Gracia tras ser acusado de agredir y amenazar a su sobrina en una vivienda de barrio Don Bosco.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió durante la tarde del domingo, alrededor de las 17:38, en un domicilio ubicado sobre calle Hermanos Maure sin número. Personal del Departamento Unidades Operativas llegó al lugar luego de un llamado de emergencia por un presunto hecho de violencia familiar.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una joven, quien denunció haber sido víctima de una agresión física y amenazas por parte de su tío. De acuerdo con el relato informado, el hombre le habría propinado un golpe en el brazo y la habría intimidado con elementos cortopunzantes y un arma de fabricación casera.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar a pie. Sin embargo, fue interceptado y aprehendido a pocos metros del lugar tras un operativo desplegado en la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron los elementos mencionados en la denuncia. El detenido fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.