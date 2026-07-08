Alta Gracia: proponen mejorar la señalización del acceso sur por la Ruta S-523

Ruta S 526 Camino Alta Gracia La Bolsa. La oposición en el Concejo reclamó cartelería y señalética.

(Alta Gracia; SN) El bloque Alta Gracia Cambia presentó este miércoles en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para solicitar mejoras en la señalización vial del acceso sur de la ciudad por la Ruta Provincial S-523 -más conocida como Camino Alta Gracia - La Bolsa- con el objetivo de reforzar la seguridad vial, ordenar la circulación y fortalecer la información destinada tanto a vecinos como a turistas.

La iniciativa propone que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante la Dirección Provincial de Vialidad -o el organismo competente- la colocación, renovación y adecuación de la señalización en el tramo de la ruta comprendido dentro del ejido urbano de Alta Gracia.

Según fundamenta el proyecto, el acceso sur se consolidó en los últimos años como una de las principales vías de ingreso y egreso de la ciudad, utilizada diariamente por residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes. En ese contexto, el crecimiento demográfico, urbano y turístico incrementó el flujo vehicular y puso en evidencia la necesidad de contar con infraestructura vial acorde a la demanda.

Los concejales opositores sostienen que actualmente existe una marcada falta de señalización vial e informativa, una situación que dificulta la orientación de quienes circulan por el sector y puede afectar las condiciones de seguridad.

La propuesta destaca que una señalización adecuada resulta clave para prevenir siniestros viales, advertir riesgos y ordenar la convivencia entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Además, considera que el ingreso a una ciudad constituye la primera imagen que reciben quienes la visitan, por lo que una cartelería moderna y bien diseñada también contribuye a fortalecer la identidad local, promover el turismo y favorecer la actividad comercial.

Cartelería turística y códigos QR

Además de las gestiones ante Vialidad Provincial, el proyecto solicita que el Municipio evalúe incorporar cartelería complementaria con fines informativos y turísticos.

Entre las propuestas se incluyen:

Carteles de bienvenida a Alta Gracia.

Identificación del ingreso al ejido urbano.

Señalización direccional hacia barrios, edificios públicos y principales atractivos turísticos.

Señales preventivas y de advertencia.

Demarcación horizontal, sendas peatonales y líneas de detención donde corresponda técnicamente.

Cartelería con códigos QR que permita acceder a información turística, histórica, cultural y de servicios de la ciudad.

Los fundamentos del proyecto -que pasó para su estudio a la Comisión de Obras Públicas del legislativo local- también señalan que el uso de herramientas digitales puede enriquecer la experiencia de quienes llegan por primera vez a Alta Gracia, facilitando el acceso a información actualizada sobre los principales puntos de interés.

Finalmente, el proyecto plantea la necesidad de coordinar acciones entre el Municipio y los organismos provinciales responsables de la infraestructura vial para dotar al acceso sur de mejores condiciones de circulación, priorizando la seguridad y la correcta orientación de quienes ingresan a la ciudad.