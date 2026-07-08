Córdoba: Llaryora lanza una ofensiva contra búnkeres narco y aguantaderos

El Gobernador -flanqueado por Facundo Torres Lima y Quinteros- presentó el proyecto de Ley Antibunquer.

(Córdoba; SN) El gobernador Martín Llaryora presentó este miércoles el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que comenzó a ser tratada en la Legislatura de Córdoba y que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, actividades delictivas o que, por su estado de abandono, favorezcan la comisión de delitos.

La presentación se realizó en la Sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además del legislador Facundo Torres Lima.

Durante el acto, Llaryora sostuvo que la iniciativa constituye "una herramienta central" para profundizar la lucha contra el narcotráfico y afirmó que "Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico".

El mandatario explicó que la propuesta incorpora respuestas frente a nuevas modalidades delictivas y expresó su expectativa de que el proyecto sea aprobado "con el consenso más amplio posible".

Un régimen para intervenir inmuebles vinculados al delito

La iniciativa crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, además de edificios abandonados o deteriorados que representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia en los barrios.

Entre las medidas previstas figuran inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitarán acciones preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, respetando las competencias judiciales y las garantías del debido proceso.

Llaryora explicó que la intención es evitar que esos lugares vuelvan a convertirse en focos delictivos.

"La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir", afirmó.

Además, sostuvo que el proyecto busca "llevar tranquilidad a los vecinos y poner intranquilos y bajo las rejas a los delincuentes".

En los casos en que las investigaciones estén relacionadas con el narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la que podrá disponer desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.

El origen de la iniciativa

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que el proyecto nació a partir del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y fiscales que intervenían tanto en investigaciones por narcotráfico como por delitos comunes.

"Evaluamos la situación de inmuebles y vehículos que se utilizan para la comisión de determinados delitos, los cuales compartían características similares: propiedades en estado de abandono, desuso o deterioro que, al facilitar la comisión de ilícitos, terminaban constituyendo una infraestructura y logística a disposición de asociaciones criminales, algunas vinculadas al narcotráfico y otras a la reiterancia de delitos comunes", detalló.

El funcionario agregó que, frente a ese diagnóstico, "el gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo, a los fines de que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva a la hora de intervenir sobre determinados inmuebles".

Coordinación entre organismos

Otro de los ejes del proyecto es la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que articularán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los municipios.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó que la propuesta "antes de ser una herramienta legal, fue una decisión política" y consideró que fortalecerá la coordinación entre los distintos poderes del Estado.

"Es absolutamente imposible que una política de seguridad funcione si los tres poderes del Estado no trabajan en la misma sintonía, con el mismo ritmo y con la misma política criminal", sostuvo.

Destino de los bienes decomisados

La iniciativa también establece un esquema para administrar los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.

Según el proyecto, el 60% de esos recursos será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones que impulsa el Ministerio de Justicia y Trabajo.

Asimismo, invita a municipios y comunas a adherir al régimen mediante convenios con la Provincia para facilitar la intervención y recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales.

Balance de la política de seguridad

Durante el cierre del acto, Llaryora repasó distintas medidas implementadas por su gestión en materia de seguridad, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior provincial, la territorialización de la política criminal, la incorporación de nuevas tecnologías, el programa Cordobeses en Alerta, la utilización de armas de baja letalidad y la aplicación de narcotest a funcionarios.

"Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo", afirmó el gobernador, quien concluyó que la Ley Antibúnker y Antiaguantadero "es un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses".