Alta Gracia: llega el show de las Guerreras KPop Doradas con entrada gratuita al Monumental

(Alta Gracia; SN) – Las vacaciones de invierno continúan con propuestas gratuitas para toda la familia en Alta Gracia. El próximo jueves 16 de julio llegará al Cine Teatro Monumental Sierras el espectáculo "Las Guerreras KPop Doradas y los Saja Boys", una producción inspirada en el fenómeno mundial del K-Pop que combina música, baile, coreografías, efectos especiales y una historia cargada de aventura.

La puesta en escena ofrecerá dos funciones, a las 16:00 y a las 18:00, con entrada libre y gratuita, que se entregará por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

El espectáculo invita al público infantil y a sus familias a sumergirse en un universo de color, ritmo y emoción, donde las protagonistas deberán afrontar una gran batalla en la que la amistad, el trabajo en equipo y el coraje ocuparán un lugar central.

La presentación llega a Alta Gracia a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Alta Gracia y el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de acercar propuestas culturales de calidad y acceso gratuito a las familias durante el receso escolar.

La actividad integra la programación especial de vacaciones de invierno organizada por el municipio, que incluye espectáculos, actividades recreativas y culturales gratuitas durante todos los días del receso.

Quienes deseen conocer el cronograma completo de propuestas pueden consultarlo en el sitio oficial altagracia.ar.