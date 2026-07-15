Mundial 2026: "Argentina-Inglaterra tiene una carga simbólica que trasciende el fútbol"

(Alta Gracia; SN) En la antesala de una nueva semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra, el periodista deportivo de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), Mariano Marchini, aseguró que el encuentro "tiene una carga simbólica muy importante" y consideró inevitable que el debate vuelva a girar alrededor de la Guerra de Malvinas.

En diálogo con Siempre Radio, Marchini sostuvo que comprende y respeta la postura de quienes piden no mezclar el conflicto bélico con el fútbol, aunque entiende que el peso histórico del enfrentamiento excede lo estrictamente deportivo.

"Es un partido que tiene una carga simbólica muy importante. No reemplaza la diplomacia ni mucho menos una guerra, pero hay una carga simbólica que es evidente", afirmó.

El periodista recordó el histórico cruce entre ambos seleccionados en el Mundial de México 1986 y señaló que la actuación de Diego Maradona quedó resignificada con el paso del tiempo.

"Una cosa es lo que dijo Diego y otra muy distinta lo que hizo dentro de la cancha. Cuando uno lo veía jugar ese partido estaba claro que era algo que trascendía lo estrictamente futbolístico", expresó.

Para Marchini, incluso el recordado gol con la mano adquirió con los años un significado que fue mucho más allá del resultado deportivo.

"El paso de la historia resignificó también lo que ocurrió. Ese gol tiene una significación histórica que excede al fútbol", sostuvo.

Un Mundial que superó las expectativas

Consultado sobre el desarrollo del Mundial 2026, Marchini reconoció que inicialmente tenía dudas por la ampliación a 48 selecciones, aunque aseguró que el torneo terminó sorprendiendo por su nivel competitivo.

"Pensaba que 48 equipos era un exceso, pero observando el desarrollo del Mundial me encontré con un torneo muy competitivo. La gran frutilla del postre es que llegaron a semifinales las cuatro mejores selecciones del ranking", analizó.

España, el equipo que más convenció

El periodista también reveló que no le sorprendió la clasificación de España a la final, ya que consideraba al conjunto dirigido por Luis de la Fuente como un equipo más sólido que Francia.

"Siempre dije que España era más equipo que Francia. La veía con un compromiso colectivo superior y terminó demostrándolo", señaló.

Las claves para enfrentar a Inglaterra

Sobre el compromiso que afrontará la Selección argentina este miércoles, Marchini puso el foco en la mitad de la cancha y en la potencia física del conjunto inglés.

Según explicó, el principal desafío para Lionel Scaloni será recuperar la intensidad que mostró el mediocampo argentino durante el Mundial de Qatar.

"En Catar nuestros volantes volaban. En este Mundial los veo una marcha menos y ahí puede estar una de las claves del partido", opinó.

Además, advirtió sobre el poder ofensivo de Inglaterra, especialmente por las bandas y por la presencia de Harry Kane y Jude Bellingham, a quien definió como un futbolista que termina ocupando posiciones de centrodelantero.