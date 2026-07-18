Córdoba: Por temor a hechos de violencia suspenden el transporte interurbano

Una unidad de la Empresa Sarmiento fue atacada a pedradas en Alta Gracia el miércoles 15 de julio.

(Córdoba; SN).- La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció la suspensión de los servicios de transporte interurbano de pasajeros en toda la provincia de Córdoba desde las 15 de este domingo, una hora antes del inicio de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

La decisión fue comunicada este sábado por la conducción del gremio, luego de las gestiones realizadas con autoridades provinciales y cámaras empresarias. Según explicó el sindicato, la medida tiene como objetivo "resguardar la seguridad de los trabajadores y de las unidades ante posibles hechos de violencia y vandalismo relacionados a la final del Mundial".

De esta manera, los colectivos dejarán de circular una hora antes del comienzo del encuentro, previsto para las 16, y retomarán sus recorridos con las primeras frecuencias del lunes.

El antecedente que encendió las alarmas

La decisión no es casual. Durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial, un colectivo fue atacado a piedrazos en la ciudad de Alta Gracia.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Sarmiento y avenida Franchini, en barrio Pellegrini, cuando dos jóvenes arrojaron piedras contra una unidad de la empresa Sarmiento.

Como consecuencia del ataque, una ventanilla estalló y un pasajero de 33 años sufrió lesiones en el ojo derecho producto de los vidrios. La Policía logró detener a los presuntos responsables, de 20 y 18 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Ese hecho, sumado a otros episodios de vandalismo registrados en distintas ciudades durante celebraciones masivas, motivó que AOITA resolviera interrumpir preventivamente la prestación del servicio para evitar riesgos tanto para pasajeros como para conductores.

Recomendación para los pasajeros

Desde el sindicato solicitaron a quienes tengan previsto viajar durante la tarde del domingo que reprogramen sus traslados, ya que no habrá servicios interurbanos desde las 15 y hasta la madrugada del lunes.

La suspensión alcanzará a todas las empresas nucleadas en el sistema provincial de transporte interurbano.