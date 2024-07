Predicciones para este viernes 5 de julio de 2024

Horóscopo para este viernes 5 de julio de 2024

Pensar en mantener siempre la calma. Siempre el fuego ariano empuja hacia la meta. Día importante con propósitos seguros a lograrse pronto. Reunión vital. Cuidado con los gastos, hay cosas que podemos comprar y de otras prescindir. Equilibrio.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Ventaja emocional que les dará oportunidad de solucionar un problema de larga data con alguien del entorno. Firmas importantes que les traerán posibilidad de crecimiento en las actividades.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cuanto más simple pensemos sobre los problemas, mejor es. Se acercan decisiones en el plano afectivo para algunos geminianos que razonan lo mejor para ambos. No siempre las cosas son como queremos. Soluciones.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Valorar cada buen momento en la vida es ser positivo. Virtual apoyo de superiores ante su notoria capacidad cancerianos. Impulso nuevo y creatividad que se explayará en el área laboral. Día próspero. El corazón muy acompañado y feliz.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Dejarse llevar por el impulso no sería lo mejor para este día quizás con algunas complicaciones en el plano laboral. Sentarse a pensar. Tareas varias en el plano familiar que deberá resolver. Día activo con llegada de noticias esperadas.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No somos todos iguales, ni todos pensamos igual. Jornada con mucha ocupación en el plano laboral. Se darán cuenta que algunas personas en las que confían mucho podrían herirlos en algún punto. Interesante día para resolver trámites importantes.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las frustraciones también son parte del crecimiento. Muy crucial día para quienes tengan situaciones en el plano judicial. Triunfos y festejos. Traten de no detenerse en detalles que les hacen mal emocionalmente, las parejas siempre tienen altibajos.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Notar que cuando se está tranquilo, todo es mejor. Sin problemas, los escorpiones tendrán un día con mucha luz y tranquilidad. Aprovechen para realizar llamados que le harían sentirse mejor. Noticia financiera favorable dándoles respiro.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Todo llega, todo cambia, todo pasa. El fuego de los arqueros lanzará su flecha hacia el punto justo en el plano de las finanzas. Soluciones monetarias. Hay posibilidad de reconocer los propios errores con la que fraternizará.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Tratar de no exagerar en las reacciones aún sin manifestarlas en palabras. Jornada con contratiempos en el plano laboral que arrimaría cierta aspereza en el plano afectivo. Llamado importante por parte de familiares que les cambiarán el mal humor.







ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



La importancia de escuchar al otro. Aguateros felices por noticias familiares que les dan una enorme tranquilidad. Noticias judiciales esperadas. Plano laboral con ciertos movimientos que deberían atender y sobre todo tratar de resolver.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Siempre apuntar a tratar de sentirse mejor. Sin cambios importantes en el plano afectivo, tendrán los piscianos un día más romántico. Verán la necesidad de calmar los celos que a veces caracteriza a estos nativos regidos por el agua. Reunión laboral positiva.







Momento de color: verde bosque.