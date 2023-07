Piedra del Sapo: "no somos usurpadores, somos poseedores"

(SN; Alta Gracia) Marcelo Bustos, uno de los vecinos de Piedra del Sapo habló sobre los juicios de reivindicación de los lotes que la empresa TRANSURBA S.C.A está llevando a cabo contra las 200 familias que habitan el barrio.

Marcelo contó que es un problema que inició 2012, desde entonces la empresa reclama 24 manzanas del Barrio. TRANSURBA S.C.A tiene una “escritura madre de un campo, pero que abandonó por completo”, dijo el vecino.

En este sentido y a modo de respuesta, Marcelo sotiene que “un barrio no se arma en un día. El barrio fue avalado por el municipio, que habilitó a la gente a que construyera su hogar mediante el pago de los impuestos” y remarcó que “no somos usurpadores, somos poseedores”.

“Sabemos que esto es un negocio inmobiliario que quiere sacarle plata a gente trabajadora. Están pidiendo un resarcimiento económico, quieren venir por todo. Acá hay un problema gravísimo, hay un problema social”, insistió Marcelo y habló sobre la falta de apoyo por parte de la Municipalidad, quien les habría dado la habilitación para construir en esos terrenos: “La municipalidad nos habilitó y hoy la misma municipalidad quiere un arreglo entre las partes, pero un arreglo es imposible, llevan 40 años sin pagar impuestos”.

Sobre la carta que presentaron en el consejo deliberante, Marcelo sostiene que “en el consejo nos escucharon todos. Amalia Vagni se preocupó por el tema y nos asesoró. Cristina Roca nos habló, ella sabe de este tema, pero bueno no nos están dando una respuesta concreta, quieren llegar a un acuerdo con las partes”, volvió a remarcar la imposibilidad de un acuerdo.

Durante la entrevista, el equipo habló con otra vecina llamada Cristina Villareal, una mujer jubilada y con cáncer. Cristina contó que su juicio terminó y tiene “el desalojo en la mano, con tiempo para pagar o desalojar hasta el 17 de octubre”.

La mujer vive en Piedra del Sapo desde hace más de 20 años y remarca, al igual que Marcelo, que no es usurpadora: “Tengo planos, tengo todo aceptado por la municipalidad, acá se abrió calle, acá se hizo un barrio”, dijo.

Al ser consultada por la cifra que pide la empresa como resarcimiento económico respondió lo siguiente: “Hasta que no le demos una respuesta no nos dan un precio. Somos jubilados, gente sin trabajo; este es un barrio que se ha hecho con mucho sacrificio. Me enfermé de cáncer por este problema, encima estoy con el hacha en la cabeza. Tengo todos los impuestos al día, porqué nos aceptaron todo. No hay derecho, no es justo lo que están haciendo. Nosotros no robamos ni usurpamos nada”.

Los vecinos sostienen que los terrenos les pertenecen y que si bien la mayoría no tiene escrituras, tienen una sesión de derechos. Además defienden su lugar y el dinero invertido en la construcción del barrio: “La gran mayoría pagó por su terreno, todos han levantado juicios, todos han pagado por la apertura de calle, la luminaria, obras de Cosag y todo avalado por el municipio”.

Por último Marcelo informó que han elevado el problema a la oficina de Derechos Humanos de Córdoba y siente que le dieron una respuesta muy positiva, a diferencia de la respuesta de la Municipalidad: “Allá lo ven como un problema social”.