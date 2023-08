Los Aromos: una alumna no puede ir al colegio por la falta de rampas

(SN; Los Aromos) Almendra, una adolescente de 12 años no puede ir al colegio porque no hay rampas en las entradas. La joven se mueve en silla de ruedas. La escuela secundaria de Cilla los Aromos, Ipem 419 no tiene rampas en sus ingresos. El acceso a las instalaciones es imposible para personas con movilidad reducida.

Almendra tuvo un accidente que le provocó una quebradura importante en su miembro inferior, debe movilizarse en silla de ruedas. Por este motivo, desde hace dos semanas se ve impedida de concurrir a clases, y depende de la solidaridad de sus compañeros y compañeras, que le pasan la tarea diaria.

El edifico fue inaugurado en 2018 y no se adapta a las normativas sobre accesibilidad en edificios públicos. Los estudiantes cursan el nivel medio en este edifico. Las instalaciones constan de tres aulas y esto obliga a desdoblar las horas de cursado, algunos años por la mañana y otros por la tarde. No se brinda el programa Paicor, ya que no se previó comedor ni cocina.

Ya hubo problemas durante las elecciones. Se dispusieron dos mesas de votación en este colegio. Como las personas con movilidad reducida no pudieron acceder, las mesas se trasladaron a la escuela primaria, que si tiene rampa de acceso, indicó el medio La Nueva Mañana.